1. január 2024 Magazín Hľadáte LÁSKU? Len 5 znamení zverokruhu zažije v roku 2024 osudové stretnutie Hviezdy hovoria jasnou rečou. V otázke lásky sa bude najlepšie v novom roku dariť len niektorým znameniam. Ste medzi nimi tiež?

Hviezdy v roku 2024 najviac doprajú v otázkach lásky len vybraným znameniam zverokruhu.

Bude to rovná pätica znamení, ktorá má najväčšiu šancu stretnúť svojou osudovú či veľkú lásku. Komu sa to rozbúcha šialene srdce?

1) Blíženci

Bude to Blíženec, ktorý ucíti lásku vo vzduchu! Aj keď rád vedie zdvorilostné či odborné debaty, nemal by sa báť posunúť svoju komunikáciu osobnejším smerom. „Tieto hlboké rozhovory sa nepochybne zmenia na iskrivé dobrodružstvo alebo dokonca na dlhotrvajúci vzťah. Pripravte sa na nečakané stretnutie,“ informuje My Astrofame.

2) Lev

Dopriate bude aj Levom či Leviciam. Najohnivejšie znamenie zverokruhu čaká maximálne zaláskovanie. „Ak ste single, pripravte sa na vzrušenie. Ak máte partnera, pozor! Zmena je na obzore. Nový rok vás možno prinúti prehodnotiť svoju súčasnú situáciu, ktorá je len krokom k odvážnemu rozhodnutiu.“ Leva čakajú veľké zmeny, bude revať veľkou vášňou.