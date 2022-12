Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj DRÁMA v Bratislave: V dome seniorov s 12. poschodiami HORELO, starkých evakuovali Policajti zasahovali spolu so záchrannými zložkami v dvanásťposchodovej budove Domu tretieho veku, kde podľa polície vznikol požiar pravdepodobne na prvom poschodí. Dnes o 21:13 KAW Krimi

Dnes o 21:13 KAW Krimi DRÁMA v Bratislave: V dome seniorov s 12. poschodiami HORELO, starkých evakuovali Policajti zasahovali spolu so záchrannými zložkami v dvanásťposchodovej budove Domu tretieho veku, kde podľa polície vznikol požiar pravdepodobne na prvom poschodí.

V zariadení pre seniorov na Poloreckého ulici v Petržalke v nedeľu horelo. Viacero osôb sa nadýchalo splodín a boli ošetrené záchrannou zdravotnou službou. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Ľudí evakuovali

Policajti zasahovali spolu so záchrannými zložkami v dvanásťposcho­dovej budove Domu tretieho veku, kde podľa polície vznikol požiar pravdepodobne na prvom poschodí. „Na mieste bola vykonaná evakuácia osôb z prvého poschodia,“ priblížili policajti. Na miesto bol vyslaný aj zisťovateľ príčin požiaru.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) potvrdilo, že požiar vypukol v jednej z izieb na prvom poschodí. „Vďaka rýchlemu zásahu zamestnancov a hasičov nedošlo k jeho rozšíreniu,“ uviedli hasiči na sociálnej sieti. Doplnili, že pri udalosti sa splodinami horenia intoxikovalo šesť osôb.

„Hasiči na mieste vyšetrili 17 osôb a dve z nich previezli do nemocnice,“ spresnilo prezídium. Evakuácia ostatných obyvateľov podľa nich potrebná nebola. Na mieste zasahovalo 24 bratislavských hasičov.

Priotrávenie dymom

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová pre TASR priblížila, že na miesto udalosti vyslali na základe telefonátu štyri posádky ZZS.

„Po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice dve ženy v strednom veku, ktoré sa nadýchali splodín horenia. Neskôr do nemocnice previezli ďalšiu ženu, seniorku, z dôvodu hypertenzie a sťaženého dýchania,“ potvrdila. Záchranári na mieste ošetrili aj muža, ktorý sa priotrávil dymom, ten však transport do nemocnice odmietol.

Zdroj: TASR