DRÁMA v nákupnom centre: Pod zákazníčkou sa PREPADLA podlaha! VIDEO

Koncom marca nakupovala nič netušiaca zákazníčka na druhom podlaží obchodného domu v čínskom meste Če-ťiang. Prezerala si oblečenie, keď sa v jednom momente priamo pod ňou prepadla obrovská časť podlahy predajne.

Do jamy spadla spolu s dvoma stojanmi s tovarom. Padajúce trosky zasiahli pracovníka v priestoroch o poschodie nižšie.

Ako informoval portál bnnbreaking.com, na miesto okamžite vyrazil záchranný tím. Záchranárom sa napokon oboch ľudí podarilo z trosiek vyslobodiť.

Krátko po nehode sa rozbehlo vyšetrovanie. Verejnosťou sa šíria obavy nad bezpečnosťou verejných budov.

Podľa predbežných výsledkov to vyzerá tak, že robotníci pri rekonštrukcii prízemia porušili nosné steny a narušili tak statiku celého nákupného centra.

Incident tak našťastie skončil „iba“ prepadnutou časťou podlahy, keďže všetko mohlo dopadnúť aj oveľa horšie.

CCTV footage of the moment a floor collapsed in a fashion store, trapping a woman and a construction worker in a mall in the city of Zhenjiang, Jiangsu Province, China 🇨🇳

▪︎ 23 March 2024 ▪︎ pic.twitter.com/DeUdAcqNOO