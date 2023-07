Zdroj: pixbay.com DVA útoky MEDVEĎA! Jedného muža napadol, druhý šelmu ZASTRELIL z tesnej blízkosti Pri Liptovskom Hrádku malo dôjsť k stretu medveďa s mužom. Ten utrpel viaceré zranenia a previezli ho do nemocnice. Dnes o 13:50 Krimi

Dnes o 13:50 Krimi DVA útoky MEDVEĎA! Jedného muža napadol, druhý šelmu ZASTRELIL z tesnej blízkosti Pri Liptovskom Hrádku malo dôjsť k stretu medveďa s mužom. Ten utrpel viaceré zranenia a previezli ho do nemocnice.

Pre TASR to v sobotu uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

„Môžem potvrdiť, že sme o 7.30 h prijali volanie o pomoc pre zraneného muža, ktorého údajne napadol medveď. Vyslaní záchranári mu ošetrili viaceré zranenia. Mal povrchové poranenia ramena a otvorenú ranu predkolenia,“ spresnila hovorkyňa.

Podľa informácií TA3 došlo k ďalšiemu dramatickému stretu človeka so šelmou aj v lese pri Sučanoch blízko Martina.

18-ročná medvedica zaútočila na muža, ktorý bol na prechádzke so psom. Na svoju obranu použil strelnú zbraň. Najprv zviera zastrašil výstrelom do vzduchu, to však nepomohlo.

Muž napokon medvedicu usmrtil vo chvíli, keď bola len meter od neho. Prípad vyšetruje polícia.

Aktualizované 13:52 Zásahový tím pre medveďa hnedého prijal v piatok (14. 7.) a sobotu tri hlásenia o napadnutí človeka medveďom. V prvom prípade to bolo pri Sučanoch, v druhom pri Liptovskom Hrádku a v treťom v okrese Krupina. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

V teréne sú v týchto chvíľach aj členovia zásahové tímu juh, ktorí prešetrujú okolnosti hlásenia z lokality pri obci Drienovo v okrese Krupina.

„Lesného pracovníka pri vyznačovaní ťažby napadol medveď. V sebaobrane na útočiaceho medveďa niekoľkokrát vystrelil z legálne držanej strelnej zbrane,“ dodali z komunikačného odboru s tým, že muž neutrpel zranenia.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR