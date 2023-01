Ešte ani nie je prezidentom a už má PROBLÉM: Petr Pavel si zavaril jediným telefonátom

Petr Pavel podľa diplomacie inej krajiny popiera to, čo predtým sám povedal. Za všetkým je jediný telefonický hovor.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo v utorok ostrý protest proti pondelkovému telefonátu novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Podľa agentúry Reuters čínske ministerstvo obvinilo Pavla, že porušuje vlastné predchádzajúce vyhlásenia o politike jednej Číny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning na pravidelnom tlačovom brífingu vyhlásila, že Pavel týmto telefonátom „pošliapal červenú čiaru“ Číny.

„Vážne to zasahuje do vnútorných záležitostí Číny a zranilo to city čínskeho národa,“ vyhlásila hovorkyňa, ktorú citovala agentúra AFP.