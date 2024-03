Dnes o 14:13 Rastislav Búgel Krimi Exfarmárku čakalo nepríjemné PREKVAPENIE: Policajti po nej vyhlásili PÁTRANIE! Bývalá účastníčka šou Farma zažila poriadny šok. Ocitla sa medzi ľuďmi, po ktorých polícia vyhlásila pátranie.

32-ročná Nikola Ďuriš Komorová sa zviditeľnila v druhej sérii známej šou Farma. V piatok (1. marca) zažila poriadny šok.

Príkaz na zatknutie

Polícia po nej totiž v posledný februárový deň vyhlásila pátranie. Zverejnila ho v systéme PATROS – Pátranie po osobách.

Ako dôvod pátrania je v systéme uvedený „Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.“, ktorý vydalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava 2.

Ako reagovala?

Nikola Ďuriš Komorová sa už k situácii stihla vyjadriť aj na sociálnej sieti.

„Krásne ránko. Normálne toto je štát, primitívny štát. Neprevezmete si zásielku a normálne vás dajú do pátrania. Akože je toto normálne? Tak teraz, čo tam narobím, to je extrém… Volám na políciu, hovorím, to čo je? No musíte to prísť podpísať a potom my to vieme vymazať. Takže keď si neprevezmete zásielku, tak sa uvidíte v pátraní, ako keby som niekoho zabila, alebo ja neviem,“ povedala vo videu.

Hovorí o extréme

Pátranie zverejnila aj facebooková stránka Patranie.sk. Príspevok komentovala aj Nikola. „Tak toto sa stať… Ja som tu. Za neprevzatie listu vás dajú do pátrania, toto je extrém. Je mi zle z tohto štátu,“ komentovala žena, ktorá sa ocitla v policajnom pátraní.

Nikolu medzičasom polícia eskortovala pred sudcu. Prezradila to pre web Startitup. Malo ísť o marenie spravodlivosti: „Šoférovala som bez vodičáku.“ Vysvetľuje, že v minulosti mala pre jazdu pod vplyvom odobratý vodičský preukaz. Neskôr jej ho vrátili. „Nedodala som im psychotesty. Takže mi ho naspäť odobrali. No a potom som si blbá sadla za volant samozrejme a chytili ma,“ dodala s tým, že celá situácia vznikla z dôvodu, že si neprevzala rozhodnutie. V tejto dobe už mala dostať vodičák späť a chystala sa do autoškoly. Za volant si však nebude môcť sadnúť ďalších šesť mesiacov.

