1. apríl 2024 ELA Krimi Zomrela legenda slovenských diskoték (†40): Fanúšikovia a rodina smútia za obľúbeným DJ-om Odchod známeho DJ-a, ktorý v marci oslávil 40 rokov, bol nečakaný a zaskočil množstvo ľudí.

Slovenskú hudobnú scénu zasiahla smrť mladého DJ-a. Peter Hrad bol obľúbeným hudobníkom. Venoval sa najmä štýlom ako 2step, DnB či Break a mnohí ho poznali aj pod pseudonymami ako Peter Hxyz či Petrík Von Hxyz.

O jeho úmrtí informovala ako prvá facebooková stránka Only in Poprad. „Dnes vypeckujem našliapaný DnB na tvoju počesť. Uži si ho tam hore,“ napísal jeden z jeho blízkych.

Petrova matka Alena našla silu a poďakovala všetkým za kondolencie. „Ďakujem všetkým, ktorí smútia za mojím synom,“ napísala.

“Je mi veľmi ľúto, že priskoro odišiel do neba. Bol to dobrý chalan s dobrým a veľkým srdcom. No, už sa nestihol s nikým rozlúčiť. Nech odpočíva v pokoji a nech sa stane najkrajším anjelom neba. Súcitím s vami,” uviedla Lucia.

Zomrel mladý popradčan a náš kamarát Petrik Hrad, česť tvojej pamiatke priateľu 🖤 Posted by Only in Poprad on Tuesday, March 26, 2024

Zdroj: Dnes24.sk