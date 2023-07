Zdroj: Shein.com , Unsplash.com Extra krátke ŠORTKY pre mužov rozdeľujú internet: Módny výstrelok alebo budúci HIT? Stoja desať eur a našli si svoju cieľovú skupinu. Na krátkych džínsových šortkách sa však internet prevažne zabáva. 5. júl 2023 TOS Lifestyle

5. júl 2023 TOS Lifestyle Extra krátke ŠORTKY pre mužov rozdeľujú internet: Módny výstrelok alebo budúci HIT? Stoja desať eur a našli si svoju cieľovú skupinu. Na krátkych džínsových šortkách sa však internet prevažne zabáva.

„Moje nádobičko by z jednej strany všetkých zdravilo,“ pobavil svojím komentárom na Twitteri užívateľ pod príspevkom s fotografiou krátkych pánskych šortiek. „Na zvracanie,“ napísala iná užívateľka. „V roku 1985 som mala priateľa, ktorý také nosil,“ napísala ďalšia.

V každom prípade, drvivú väčšinu užívateľov Twitteru, ktorí príspevok videli, tieto džínsové šortky nenadchli v pozitívnym zmysle. Naopak, pobavili sa na ich úkor.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Kupujú aj zo žartu

Reálne sú dostupné v známom internetovom obchode a nie sú ani drahé, stoja 10 eur a ponúkajú ich v dvoch farbách.

A práve priamo na e-shope sú recenzie, ktoré sú oproti Twitteru akoby z iného sveta. „Veľmi pekné a sexy, milujem ich,“ znie jedna z nich. „Elegantné a módne, pútali veľkú pozornosť!“ napísal ďalší spokojný zákazník. „Sú ok, aj keď trochu divné, ale tlačia. Ale páčia sa mi, len treba sa preniesť cez tú bolesť,“ hodnotí iný majiteľ takýchto šortiek.

Zdá sa teda, že si svoju cieľovú skupinu skutočne našli, niektorí ich navyše kupujú aj zo žartu.

„Objednala som ich v rámci zábavy pre svojho priateľa a jeho kamarátov. Perfektne sedia :D,“ prezradila v recenzii zákazníčka.

Krátke šortky a Habera

Spomenuli ste si pri tomto článku na Paľa Haberu? Niektorí určite áno, k spevákovi svojho času taktiež patrili krátke džínsové šortky.

„Tie kraťasy… To pred tými 30 rokmi nebolo premyslené. To bolo naozaj preto, že sme vtedy hrali prevažne po kulturákoch na začiatku kariéry a tam bolo strašné teplo. A ja nemám rád, keď som celý spotený, tak som si dal kraťasy, vedel som, že mám nohy vymakané z volejbalu. Vtedy som sa nemal za čo hanbiť a bola to praktická záležitosť. Ja som vôbec nechápal, že sa to niekomu môže páčiť, ja som to hlavne vôbec neriešil. Dosť sa v tom aj ťažko dýchalo tie dve hodiny,“ prezradil známy spevák v relácii #tbt s Matúšom Krnčokom.

Titulné foto: koláž, foto vpravo ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk