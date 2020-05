7. máj 2020 Jakub Forgács Šport EYOF v Bystrici má nový termín: Kedy sa dočkáme veľkého športového sviatku?

Pandémia koronavírusu spôsobila veľké zmeny v športových kalendároch v nasledujúcich mesiacoch. O presunutí XVI. letného EYOF rozhodli Európske olympijské výbory spoločne s organizačným výborom.

Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici má nový termín, multišportové podujatie sa pod Urpínom uskutoční od 24. do 30. júla 2022. Presun zapríčinilo preloženie Hier XXXII. olympiády v Tokiu z leta 2020 práve na pôvodný termín EYOF v lete 2021. Informoval o tom Peter Pašuth z Organizačného výboru EYOF.

Oslava mladosti a obnovy spoločnosti

Pandémia koronavírusu spôsobila veľké zmeny v športových kalendároch v nasledujúcich mesiacoch. O presunutí XVI. letného EYOF rozhodli Európske olympijské výbory spoločne s organizačným výborom. EYOF sa v Banskej Bystrici mal pôvodne konať od 25. do 31. júla 2021. Olympijské hry v Tokiu však pre koronakrízu presunuli na termín od 23. júla do 8. augusta 2021, čím sa obe podujatia dostali do termínovej kolízie.

„Európsky olympijský festival mládeže je pre mladých športovcov z Európy mimoriadne dôležitý. Ďakujeme organizátorom z Banskej Bystrice a vládnym orgánom na Slovensku za ich flexibilitu i pokračujúci zá­ujem zorganizovať EYOF,“ zareagoval generálny sekretár Európskych olympijských výborov Raffaele Pagnozzi. „Sme presvedčení, že EYOF na Slovensku bude úspešný a po skončení dnešnej pandémie koronavírusu bude veľkou oslavou mladosti i obnovy spoločnosti.“

EYOF je multišportové podujatie pre mladých športovcov z celej Európy vo veku od 14 do 18 rokov. Očakáva sa, že v Banskej Bystrici sa predstaví v jedenástich športoch viac ako 3000 mladých aktívnych účastníkov z päťdesiatich európskych krajín.

Bystrica získa čas na prípravu

„O úplnom zrušení podujatia sme vôbec neuvažovali, aj keď celosvetová pandémia ovplyvnila naše prípravy,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica a prezident organizačného výboru Ján Nosko. „Banská Bystrica získala ďalších dvanásť mesiacov, vďaka čomu budeme mať viac času na prípravu športovej infraštruktúry a kvalitného Európskeho olympijského festivalu mládeže. Našou snahou je usporiadať kompaktné podujatie a mať čo najviac športov na relatívne malom území. Napriek súčasnej koronakríze nám nechýba chuť a vôľa. Tešíme sa na stretnutie veľkej športovej rodiny v júli 2022 v Banskej Bystrici.“

Banská Bystrica využije pre organizáciu EYOF už existujúce športoviská. Väčšina športov bude sústredená do areálu Štiavničiek, športovci nebudú musieť absolvovať za bojmi o medaily dlhé vzdialenosti a budú sa môcť rovnako ako fanúšikovia presúvať aj pešo. Slovensko už usporiadalo zimnú edíciu EYOF, mladí športovci v zimných športoch sa stretli v Poprade-Tatrách v roku 1999. Letný EYOF bude najväčším multišportovým podujatím na Slovensku v ére samostatnosti.

„Pre našu krajinu i Banskú Bystricu je to veľká príležitosť, ako sa prezentovať. Nielen ako dobrí hostitelia, ale aj ako kvalitní usporiadatelia. Nechceme premárniť príležitosť. Som presvedčený, že dôveru, ktorú sme dostali, využijeme a pripravíme jedno krásne športové podujatie. EYOF bude v roku 2022 skvelý festival a najmä oslava športu. Nebude len o výkonoch a súťaživosti. Chceme na Slovensku prezentovať mladej generácii aj základné hodnoty olympizmu a zdravého životného štýlu,“ zareagoval prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

