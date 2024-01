FANTASTICKÉ správy z mládežníckej olympiády! Krasokorčuliar Hagara získal STRIEBRO

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara získal striebornú medailu na zimných olymijských hrách mládeže 2024. Informoval o tom portál olympic.sk.

Zimné olympijské hry mládeže 2024 sa konajú v juhokórejskom Kangnungu a Hagarovi sa podarilo dosiahnuť životný úspech.

Adam Hagara vstupoval do krátkeho programu z 2. pozície. V pondelok predviedol takmer bezchybnú jazdu na hudbu Dream On od Aerosmith.

„Som veľmi šťastný a spokojný. Nechcel som síce hovoriť o tom, že získam medailu, ale napokon s ňou odchádzam. Vo svojej voľnej jazde som urobil všetko, čo som mohol. Možno druhý axel mi trocha utiekol z nohy, ale vo voľnej jazde je veľa prvkov. Celkovo mi vyšla a mám radosť zo striebra, aj keď zlato bolo tiež veľmi blízko,“ povedal v prvej reakcii pre olympic.sk Adam Hagara.

Aktuálne ide o tretiu medailu pre slovenskú výpravu na ZOH mládeže 2024. Biatlonista Markus Sklenárik a lyžiar Andrej Barnáš získali bronz.

adam hagara's fs to "dream on" at the 2024 youth olympics!! 💖



3A+2T, 3A, 3S+3T, 3Lo, 3F+2A+2A+SEQ, 3Lz, 3S



sp: 75.06

fs: 141.17 (72.44+68.73)

total: 216.23#AdamHagara pic.twitter.com/mC5H6nFeCs