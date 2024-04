19. apríl 2024 Tlačové správy Fanúšikovia „ruže“ získali grant pre svoj milovaný klub Fond pre budúcnosť športu v spolupráci s Niké ligou pripravili priaznivcom Ružomberka výzvu. Ak na atraktívny duel proti Slovanu príde aspoň 2 000 divákov, tak grantový projekt Niké podporí ružomberských mládežníkov sumou 2 000 €. Prišlo ich 2387!

Vidia, že sa môžu presadiť a to ich motivuje

„Oranžových“ sŕdc bolo na tribúnach dostatok. Zástupca Niké Jozef Petko preto odovzdal grant cez polčasovú prestávku. „Aj diváci vedia pomôcť v Niké lige svojou účasťou milovanému klubu. Nielen hlasivkami, ale napríklad aj ziskom grantu z Fondu pre budúcnosť športu.“ Vyjadril sa aj šéftréner mládeže Peter Penov: „Ďakujem každému divákovi, ktorý prišiel. Nám pomohli získať grant a zároveň podporili Áčko. S fanúšikovskou podporou sa hrá podstatne lepšie.“

Priaznivci Ružomberka napokon zostali smutní, pretože zápas skončil výsledkom 0:1 v neprospech domáceho celku. Za zmienku ale stojí pomer domácich a zahraničných hráčov v kádri „ruže“. Okrem dvoch Čechov mali zvyšní hráči slovenský pas a to vnímajú aj mladé futbalové talenty. „Našich mladíkov povzbudzuje fakt, že A-čko je z prevažnej väčšiny tvorené odchovancami alebo slovenskými hráčmi. Vnímajú, že majú väčšiu šancu presadiť sa, sú motivovanejší a je väčší záujem hrať za náš dorast. Neorientujeme sa na zahraničných futbalistov a neplánujeme to ani meniť,“ zdôraznil Peter Penov.

„Každé euro mládežníkom je skvelá investícia“

Šéftréner ružomberskej mládeže nevedel hneď uviesť ako získané peniaze použijú. Položiek, ktoré by mohli pomôcť s napredovaním, je totiž neúrekom. „Grant použijeme na podporu našich najmenších futbalistov. Určite pôjde do rozvoja a zrejme do rôznych cvičebných pomôcok. Ešte si k tomu sadneme a dôkladne si to premyslíme. Určite však môžem vyhlásiť, že každé euro mládežníkom sú veľmi dobre investované peniaze. V každej kategórii máme niekoľko talentovaných hráčov, ktorým môže grant pomôcť.“ Peter Penov šéfuje ružomberským mládežníkom pomaly tri roky. Prišiel s cieľom nadviazať na už dobre nastavené systémy.

Kvalitná práca prináša aj výsledky. Kategória U16 vlani slávila titul a pred dvoma rokmi sa majstrami stali hráči U14. Znamená to, že nádeje v Ružomberku teraz vkladajú do dvoch silných ročníkov (2007 a 2008). „Okrem titulov máme radosť zo ženského futbalu, ktorý u náš tiež neustále napreduje. V prvom rade nás však teší, že sa nám darí začleňovať odchovancov medzi mužov. Celú sezónu s A-tímom napríklad trénujú hráči U19 Antonio Marek a Kevin Švehla. Myslím si, že je otázka času, kedy nastúpia na súťažný zápas.“

Zapojte sa do Fondu aj vy!

Fond pre budúcnosť športu sa talentovaným mladíkom a amatérskym športovcom snaží pomáhať všemožnými spôsobmi ako je napríklad aj výzva, pri ktorej mohli priložiť ruku k dielu fanúšikovia. Naďalej však o svojom osude môžete rozhodnúť sami prihlásením videa na stránke www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!

