FENOMENÁLNA Petra ovládla nočný slalom: Jazdou ako z inej planéty to NATRELA všetkým! FOTO Išla parádne! Reč nie je o nikom inom ako o slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej, ktorá predviedla svoje schopnosti v nočnom slalome v rakúskom Flachau.

Vlhová dosiahla prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. V utorňajšom nočnom slalome Svetového pohára vo Flachau triumfovala s náskokom 43 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia skončila so stratou 85 stotín Nemka Lena Dürrová.

Vlhová slávila v rakúskom stredisku 27. víťazstvo v prestížnom seriáli a v historickom poradí žien sa posunula na 13. priečku, keď sa vyrovnala Nemke Marii Höflovej-Rieschovej. Preskočila dve legendy – Švajčiarku Michele Figiniovú a Slovinku Tinu Mazeovú, ktoré zhodne zaznamenali 26 prvenstiev v pretekoch SP.

Pre Vlhovú je to prvý triumf od 11. marca 2022, keď vyhrala obrovský slalom v Aare.

Vo Flachau si vytvorila výbornú východiskovú pozíciu už po 1. kole, po ktorom sa usadila na čele o 17 stotín pred Shiffrinovou. Slovenka dokonale využila, že trať staval jej tréner Mauro Pini. So štartovým číslom 6 predviedla dynamickú jazdu a dobre zvládla aj časté zmeny rytmu. Na úvodných dvoch medzičasoch síce tesne zaostávala za Američankou, no po treťom už jazdila v zelených číslach a vedúcu priečku si udržala až do cieľa.

„Nečakala som, že budem na čele, prekvapila ma to. Snažila som sa riskovať na vlnách, niektoré bránky boli naozaj ťažké. Nemyslím si však, že to bolo najťažšie kolo za uplynulý rok či dva. Bolo to postavené slalomovo, človek musel rozmýšľať. Bolo potrebné ísť niektoré bránky s rozumom a v niektorých to napáliť. Presne som vedela, ako pôjdem,“ povedala v cieli Vlhová. Slovinka Ana Buciková chytila „špicara“ a prvú jazdu nedokončila Ani Češka Martina Dubovská.

V druhom kole dosiahla Vlhová druhý najlepší čas a pripísala si na konto tretí triumf vo Flachau, premožiteľku nenašla ani v rokoch 2019 a 2020. V celkovom poradí SP je druhá za Shiffrinovou.

Američanka nevyužila šancu na rekordné 83. víťazstvo v SP, ktorým by sa na čele ženských historických tabuliek odpútala od krajanky Lindsey Vonnovej. Po prvom kole tretia Chorvátka Zrinka Ljutičová vypadla v druhom kole už po niekoľkých bránkach.

