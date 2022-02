9 Galéria Zdroj: pixabay.com Festival Pohoda sľubuje fantastický záver večera: Ľudí roztancuje svetoznámy DJ Tešíte sa už na Pohodu 2022? Bude na čo, návštevníkov festivalu totiž roztancuje austrálsky DJ a producent Flume. 22. február 2022 Kultúra

22. február 2022 Kultúra Festival Pohoda sľubuje fantastický záver večera: Ľudí roztancuje svetoznámy DJ Tešíte sa už na Pohodu 2022? Bude na čo, návštevníkov festivalu totiž roztancuje austrálsky DJ a producent Flume.

Tohtoročný festival Pohoda (7. – 9. 7.) roztancuje aj víťaz Grammy za najlepší elektronický album roka 2017 – austrálsky DJ a producent Flume.

„Priekopník a popularizátor žánru future bass pôsobil aj ako člen dua What So Not a spolupracoval s množstvom mien ako Lorde, Chet Faker, Disclosure, Tove Lo, London Gramar,“ priblížil PR manažér Anton Repka.

Medzi najväčšie austrálske hviezdy sa tento umelec dostal debutom Flume a celosvetový úspech mu priniesol druhý album Skin.

„Začiatkom februára zverejnil pieseň ‚Say Nothing‘ ako ochutnávku z tretieho albumu Palaces, ktorý vyjde 20. mája a medzi prvými si ho tak budú môcť vypočuť aj návštevníci Pohody," dodal Repka.

Zároveň potvrdil, že organizátori festivalu, ktorý sa tradične koná začiatkom júla na letisku Trenčín, sa o Fluma usilujú roky – odkedy ich na neho upriamil externý poradca Robo Brieška. „Pôjde o fantastický záver piatkového programu na hlavnom pódiu," avizujú.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR