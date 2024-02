Fica MRAZÍ a radšej sa vzdá postu premiéra: Nedovolí, aby naši vojaci išli do vojny na Ukrajinu

Urobil tak v súvislosti s plánovaným stretnutím partnerov z Európskej únie (EÚ) a NATO v Paríži, kde by sa malo diskutovať o situácii na Ukrajine. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti. Fico nazýva samit „bojovou poradou“ a tvrdí, že bola zvolaná francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom „narýchlo v priebehu ostatných hodín“. Macron pritom stretnutie krajín Únie a NATO ohlásil ešte vo štvrtok.

„Z informácií o témach, o ktorých máme v pondelok hovoriť, ide mráz po chrbte. Aj preto musím ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu,“ vyhlásil premiér.

Priblížil, že na rokovaní vo Francúzsku by sa mali zúčastniť partneri z EÚ a NATO, venovať by sa mali práve Ukrajine. Západ má podľa neho dve možnosti, a to buď ďalšiu eskaláciu napätia a vojenskú podporu Ukrajiny, alebo predstaví zmysluplný mierový plán.