25. február 2024 Politika T. Gašpar: Môj syn spĺňa predpoklady na šéfa SIS. Polovica šéfov nemala za sebou to, čo on Štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pavol Gašpar podľa poslanca Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) spĺňa vedomostné, odborné, kvalifikačné aj vzdelávacie predpoklady byť šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS).

Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. „Môj syn spĺňa vedomostné, odborné, kvalifikačné, vzdelávacie predpoklady. (…) S praxou, ktorú má vo vzťahu k iným riaditeľom, ktorých si pozriete predtým, tak polovica nemala to, čo on má za sebou,“ uviedol Gašpar.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) nevie, na základe čoho má Gašpar danosti a predpoklady byť šéfom SIS. „Je tam viac otáznikov ako odpovedí,“ povedal.

Ďalej hovoril, že očakáva inštalovanie odposluchov, keďže Gašpar ml. na poľovníckej chate rozprával o pomste.

„Budem musieť upratovať, aby si nemysleli, že som bordelár,“ povedal o možnom nasadení odposluchov Krúpa.

Tibor Gašpar opakoval, že jeho syn spĺňa všetky predpoklady viesť tajnú službu. Svojho syna obhajoval aj po otázke, že na poľovníckej chate rozprával, ako „odj…“ hlavu Danielovi Lipšicovi.

„Povedal ich (slová o Lipšicovi – pozn. redakcie) v takom kontexte, ako sa ja o vás rozprávam v krčme v piatok večer,“ hovoril Gašpar Krúpovi v RTVS.

Tibor Gašpar avizoval, že sa vzdá členstva vo výbore na kontrolu SIS, ak sa jeho syn Pavol dostane zákonným spôsobom do vedenia tajnej služby. Za zákonný spôsob označil zmenu štatútu SIS. Z výboru podľa svojich slov odíde, „aby nebol konflikt záujmov“.

Gašpar je v Národnej rade okrem radového člena osobitného výboru na kontrolu činnosti SIS predsedom branno-bezpečnostného výboru.

Zdroj: TASR