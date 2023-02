Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Fico k NEOTVORENIU schôdze: Kollár má dnes Valentína, musí sa venovať 12-im ženám! Mimoriadnu parlamentnú schôdzu o stíhačkách MiG-29, ktorú inicioval Smer, neotvorili. Na schválenie programu sa nenašlo dosť poslancov. Smer preto bude iniciovať ďalšie mimoriadne schôdze. 14. február 2023 ELA Správy Politika

14. február 2023 ELA Správy Politika Fico k NEOTVORENIU schôdze: Kollár má dnes Valentína, musí sa venovať 12-im ženám! Mimoriadnu parlamentnú schôdzu o stíhačkách MiG-29, ktorú inicioval Smer, neotvorili. Na schválenie programu sa nenašlo dosť poslancov. Smer preto bude iniciovať ďalšie mimoriadne schôdze.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prvá sa má týkať termínu predčasných volieb, strana navrhne ich konanie v júni. Druhá mimoriadna schôdza sa má opätovne týkať stíhačiek MiG-29 a ústavných otázok posielania zbraní na Ukrajinu v aktuálnej situácii. Vyplýva to z vyjadrení predsedu Smeru-SD Roberta Fica na utorkovej tlačovej konferencii.

Robia si čo chcú

Fico zdôraznil, že nemôžu tolerovať aktuálne dianie, kedy si „vláda robí, čo chce“. Preto považuje za legitímne v parlamente opäť otvoriť tému termínu predčasných volieb.

September je podľa jeho slov z hľadiska bezpečnosti Slovenska najhorší termín. Avizoval, že už počas dňa podajú návrh na zvolanie schôdze s potrebnými 30 podpismi poslancov.

Čo sa týka diskusie o dodávke zbraní a stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, Smer-SD chce opäť iniciovať mimoriadne rokovanie. „Tu je vláda, ktorá ignoruje ústavu,“ podotkol Fico.

Rozklad štátu

Mimoriadna schôdza, ktorej program v utorok poslanci neschválili, sa mala podľa jeho slov týkať dôležitej otázky zahraničnej politiky a ústavnosti posielania zbraní na Ukrajinu v čase, kedy máme len dočasne poverenú vládu s oklieštenými právomocami. Kritizoval, že poslanci neschválili jej program.

Vláda je v demisii a jej kroky vedú k rozkladu štátu. „Vy to nevidíte v priamom prenose? To budeme ignorovať Ústavu SR? A potom nám Kollár povie dnes v parlamente, že vyhrajte voľby a robte si čo chcete. On má dnes busy deň (je zaneprázdnený, pozn. red), lebo je Valentín a musí sa venovať dvanástim ženám,“ skonštatoval Fico na záver tlačovky.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR