Dnes o 14:01 Politika Fico VYLÚČIL prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny.

Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní vlády. Na postoji, s ktorým ide Fico na rokovanie európskych lídrov do Paríža, sa zhodli koaliční partneri.

Slovensko podľa jeho slov vylučuje prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny.

Vláda bude rešpektovať, pokiaľ k tomuto kroku pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO.

Fico zopakoval, že konflikt u našich východných susedov nemá vojenské riešenie. Slovensko sa bude podľa neho naďalej orientovať na pomoc civilného a nesmrtiaceho charakteru. Vláda chce naďalej pomáhať Ukrajine pri odmínovaní.

Bez zbraní a munície

„Uvažuje sa o ďalších strojoch, ktoré by mohli pomôcť. Je to nesmrtiaca pomoc,“ dodal s tým, že Slovensko bude pomáhať, „pokiaľ ide aj o tréning ľudí tu na Slovensku“. Deklaruje, že Slovensko nebude na Ukrajinu posielať žiadne zbrane ani náboje.

V Paríži sa má podľa Fica rokovať o „novej kvalite, novom rozsahu podpory Ukrajiny v nasledujúcom období.“ Tézy rokovania svedčia podľa neho o tom, že na Ukrajine to ani zďaleka nejde tak, ako sa očakávalo.

Eskalácia napätia

Predseda parlamentu a líder koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini sa plne stotožňuje s postojom vlády, že Slovensko na základe bilaterálnej dohody nepošle na územie Ukrajiny žiadneho svojho vojaka. Zároveň súhlasí, aby pomoc Slovenska Ukrajine pokračovala ako doteraz. Uviedol to po pondelkovom rokovaní vlády a zasadnutí Bezpečnostnej rady SR.

„V prípade, že dôjde k takémuto posunu a na Ukrajine budú umiestnené vojenské systémy, obsluhované vojakmi z cudzích krajín, to osobne považujem za eskaláciu napätia. Takže plne podporujem vládu v postoji, že Slovensko nepošle na Ukrajinu žiadneho vojaka, ale bude naďalej pokračovať v rozumnej a konštruktívnej spolupráci ako doteraz,“ uviedol. Považuje za chybu, že v materiáli nebola ani zmienka o začatí mierových rokovaní.

S postojom súhlasí aj Danko

V prípade, že by jednotlivé vlády posielali individuálne na Ukrajinu svojich vojakov, hrozilo by bezpečnostné riziko. Vyplýva to z vyjadrenia lídra SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka po pondelkovom rokovaní vlády. Stotožňuje sa s postojom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o vylúčení účasti slovenských vojakov na Ukrajine, s ktorým ide na rokovanie európskych lídrov do Paríža.

„Verím, že premiér má podporu väčšiny tohto národa a že si všetci uvedomujeme bezpečnostné riziko, ktoré by z individuálnych dobrodružstiev jednotlivých vlád, ak by tak konali a posielali by tam vojakov, hrozilo nám všetkým, pretože nič horšie ako, nedajbože, ohrozenie našej kolektívnej bezpečnosti by sa nemalo stať,“ poznamenal.

Obávam sa, že Západ ide na Ukrajine do najhoršieho riešenia. Preto pred narýchlo zvolanou bojovou poradou v Paríži, na ktorej zajtra budem, zvolávam bezpečnostné, vládne a politické zložky štátu. Posted by Robert Fico on Sunday, February 25, 2024

