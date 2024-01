Ficove vyjadrenie ŠOKOVALO zahraničné médiá: Ak sa stane TOTO, hrozí tretia svetová VOJNA!

Premiér Robert Fico počas víkendu (20. januára) v relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že sa v stredu (24. januára) v Užhorode stretne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.

Potvrdil, že mu nesie zoznam humanitárnej pomoci. Uviedol tiež, že mu bude tlmočiť, že Slovensko nebude na Ukrajinu dodávať zbrane a nepodporí ani jej vstup do NATO.

Na slová slovenského premiéra upozornil na sociálnej sieti Twitter aj portál NEXTA.

„Poviem mu, že som proti členstvu Ukrajiny v NATO, že využijem právo veta a zablokujem ho, pretože to je základ pre začiatok tretej svetovej vojny,“ cituje NEXTA slová Roberta Fica o plánovanom stretnutí s Denysom Šmyhaľom.

Portál si rovnako všimol aj výrok nášho premiéra o prípadnom členstve Ukrajiny v Európskej únii. „Zároveň nemá nič proti členstvu krajiny v EÚ, ak Ukrajina splní všetky podmienky,“ dodal.

Foto: ilustračné

Slovak premier says he will block Ukraine's membership in NATO



According to Robert Fico, this will mean the beginning of the Third World War:



"I will say that I am against Ukraine's membership in NATO, that I will use the right of veto and block it, because it will be the basis… pic.twitter.com/9CzkqQzmUW