19. január 2024 ELA Politika Nielen Fico sa zaujíma o manažovanie pandémie, aj národ: Kotlárovi fandí MASA Slovákov i Čechov Vláda vymenovala splnomocnenca pre vyšetrenie priebehu pandémie. Je ním Peter Kotlár, ktorý ma teraz viac fanúšikov a podporovateľov, ako pred vstupom do politiky.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vládny splnomocnenec do poslaneckej lavice zasadol priamo spoza moderátorskeho pultu TV Slovan, kde bol pre komentovanie priebehu pandémie časťou verejnosti považovaný za konšpirátora. Vídať ho bolo po boku dnes už ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (obaja SNS).

Kotlár sa do parlamentu dostal vďaka 13 252 hlasmi od voličov a stal sa tak deviatym poslancom za SNS v NR SR. Kto sledoval jeho vystúpenia, teraz po zvolení do novej funkcie vie, že sa mu splnil sen a predvolebný sľub.

S poverením Fica

„Jediná agenda, s ktorou som ja šiel, s prepáčením do tohto egocentrického bordelu, ktorý sa volá slovenská politika, by bola agenda politických vrážd a covidového manažmentu. Teraz je jedinečná šanca a podľa mňa na to potrebujeme tri-štyri mesiace. Pustite ma do roboty, aby som to mohol vyšetriť,„ zdôveril sa v televízii Peter a Martina (v tom čase TV Slovan).“

No a odteraz sa bude naozaj venovať tomu, čo sľuboval na obrazovke svojej alternatívnej televízie, a to priebehu pandémie COVID-19. „Cieľom nie je hľadať vinníkov, ale pripraviť sa na možnú ďalšiu pandémiu,“ povedal 18. januára na tlačovej besede Kotlár.

„Úlohou novovymenovaného splnomocnenca bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 až 2022," vysvetlil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý návrh na vymenovanie Kotlára predložil. Neskôr spresnil, že je tu vážne podozrenie na netransparentný nákup vakcín, podozrenie na prepojenia na konkrétne firmy, nepriaznivá štatistika nežiadúcich účinkov a v neposlednom rade vyše 20-tisíc mŕtvych.

Odpovede pre Slovákov

„Slovenská verejnosť potrebuje odpoveď ohľadne očkovania. Čo to vlastne bolo, prečo boli ľudia očkovaní rôznymi experimentálnymi vakcínami bez akýchkoľvek skúšok,“ argumentoval Fico.

K vymenovaniu Kotlára sa vyjadrili aj bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a poslanec Michal Šipoš. „Myslím si, že sa v tej situácii robilo najlepšie, ako sa vedelo s dostupnosťou všetkých najnovších poznatkov o tomto ochorení. Mnohé procesy boli aj potom neskôr posudzované multicentrickými veľkými štúdiami, ktoré sa dokonca publikovali aj v prestížnych celosvetových časopisoch a následne boli aj implikované v mnohých krajinách sveta,“ skonštatoval Krajčí.

„Budú robiť všetko pre to, aby si vymýšľali, očierňovali ľudí, ktorí sa snažili úprimne bojovať s pandémiou a robili kroky na to, aby vírus sa šíril čo najmenej. Oni ten vírus spochybňovali, oni si vymýšľali,“ dodal poslanec za hnutie Slovensko Michal Šipoš.

Podľa reakcií verejnosti pod videami z tlačových besied, ktoré zverejnila Tlačová agentúra na svojom YouTube kanáli, to vyzerá tak, že Slovákov daná téma naozaj zaujíma. Video si pozrelo už takmer 40-ľudí a má stovky komentov.

Asistencia z Česka

Rovnako fandia Petrovi Kotlárovi aj v Českej republike a jeho nominácia okamžite potešila politika, aktivistu a advokáta Jindřicha Rajchla, predsedu strany PRO. Rajchl a biologička Soňa Peková majú byť jednými z tých, ktorí si posvietia na manažovanie covidu.

„Konečne budeme mať potrebné zdroje, aby sme sa zblízka pozreli na všetky tie predražené nákupy prachových filtrov a PCR testy, všetky tie nezmyselné príkazy a zákazy, a hlavne detailnú analýzu trikov od farmaceutických gigantov. My, "dezinformátori“, sa konečne držíme a budeme môcť dokázať, že sme mali po celý čas pravdu," napísal dnes Rajchl na sociálnej sieti.

Podporujú ho tisíce ľudí

„Som za dôkladné vyšetrenie kovidizmu, ktorý som aj ja zažil na vlastnej koži. Nie ste sám, pán Kotlár, je nás veľa, veľmi veľa, stojíme za vami!,“ píše sa napríklad v jednom z viac ako 500 komentárov pod videom Petra Kotlára, ktoré má už takmer 40-tisíc pozretí.

„Pán Kotlár, držím palce v ťažkej práci. Zažila som Gabčíkovo a toto zverstvo treba vyšetriť čo bolo páchané na nás občanov Slovenska prajem veľa síl,“ fandí mu Ľudmila.

„Nikdy bych nevěřil, že Vy, bratři Slováci, se do toho pustíte! Držím Vám palce, bude to nebezpečné!,“ odkazuje Pavel z Česka.

Nový splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár dodáva. „Prešetrenie manažmentu covidovej doby nie je politickou objednávkou, ale objednávkou spoločnosti," dáva na správnu mieru Kotlár. Zaujímavé teda bude sledovať, s akými závermi príde spolu s lekármi, odborníkmi a právnikmi, ktorí sa na tom budú podieľať.

Zdroj: Facebook

Tak to máme černé na bílém! Poslanec Slovenské národní rady zvolený za stranu SNS MUDr. Peter Kotlár byl Robertem Ficem... Posted by Jindřich Rajchl on Friday, January 19, 2024

Zdroj: Dnes24.sk