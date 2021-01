27. január 2021 Zo Slovenska Firmy čaká zbytočná byrokracia a výdavky: Nová povinnosť kandiduje na byrokratický nezmysel roka

Od mnohých firiem si súdy budú pýtať údaje, ktoré majú, a novela tak kandiduje na titul byrokratický nezmysel roka.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra minulého roka priniesla nenápadnú zmenu, ktorá sa týka väčšiny firiem. Do konca septembra budúceho roka musia spoločnosti do obchodného registra (OR) nahlásiť rodné čísla spoločníkov.

Byrokratický nezmysel roka?

Firmy čaká zbytočná byrokracia a ďalšie výdavky. Od mnohých firiem si súdy budú pýtať údaje, ktoré majú, a novela tak kandiduje na titul byrokratický nezmysel roka, uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Solík.

Zápis je možný len elektronicky a firma zaň zaplatí súdny poplatok 33 eur. Ak si na splnenie povinnosti netrúfa konateľ sám, ďalšie náklady mu vzniknú za služby advokáta.

„Nie je to tak dávno, čo všetky firmy museli zapisovať do obchodného registra údaje o konečných užívateľoch výhod. Výsledkom boli paralyzované obchodné súdy. Zápisy akýchkoľvek zmien trvali aj niekoľko mesiacov. Zatiaľ nič nenaznačuje tomu, že tentoraz bude situácia iná,“ konštatoval Solík, podľa ktorého sa situácii dalo predísť. „Nápad na túto povinnosť vznikol ešte v roku 2018, teda ešte predtým, ako firmy začali zapisovať do obchodného registra konečných užívateľov výhod,“ dodal.

Absurdnosť novej legislatívy

Pri novozakladaných spoločnostiach, ktoré sa do obchodného registra zapisujú od 1. októbra minulého roka, sa pri fyzických osobách povinne zapisujú aj ich rodné čísla alebo iné identifikátory, napríklad číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu pri cudzincoch. Nová povinnosť sa však týka aj existujúcich firiem.

Podľa Solíka absurdnosť novej legislatívy podčiarkuje fakt, že od mnohých firiem si súdy budú pýtať údaje, ktoré majú. „Napríklad, ak je spoločníkom jednej eseročky iná eseročka, má povinnosť nahlásiť IČO,“ uzatvoril Solík.

Súdny poplatok

Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla nevylúčil, že rezort zváži, či neexistuje aj iné riešenie. Zdôraznil však, že návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkovania a nikto z podnikateľov zmenu nepožadoval. „Doplnenie rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby je dôležité pre jednoznačnú identifikáciu osoby v informačnom systéme a je potrebné práve pre možnosť preberania relevantných údajov o danej osobe z iných informačných systémov verejnej správy,“ uviedol Bubla.

Rezort však nesúhlasí s tvrdením, že splnenie povinnosti je spoplatnené samostatne. Právna úprava totiž predpokladá, že povinnosť si podnikatelia splnia pri najbližšej zmene zápisu do konca septembra 2022. Pri zmene zápisu sa platí len jeden súdny poplatok. Ministerstvo podľa hovorcu zvažovalo aj možnosť, že by registrové súdy tieto údaje doplnili sami. „Túto možnosť sme vyhodnotili, žiaľ, ako nerealizovateľnú pre riziko chybovosti aj ako potenciálne nie veľmi bezpečnú,“ dodal Bubla.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR