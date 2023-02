Zdroj: Facebook.com/Zomri Fotka z vlaku je HITOM internetu: Slovenský rýchlik prirovnávajú k polárnemu expresu Za všetko môže fotka totálne premrznutých dverí z rýchlika Tatran smerujúceho z Košíc do Bratislavy. 5. február 2023 han Zo Slovenska

5. február 2023 han Zo Slovenska Fotka z vlaku je HITOM internetu: Slovenský rýchlik prirovnávajú k polárnemu expresu Za všetko môže fotka totálne premrznutých dverí z rýchlika Tatran smerujúceho z Košíc do Bratislavy.

Záber zverejnila satirická stránka Zomri na sociálnej sieti. „Včerajší Ex 610 Tatran z KE do BA,“ píše sa pri fotografii, ktorú dopĺňa text: „Aká krajina, taký polárny expres.“

Príspevok sa stal okamžite hitom a získal viac než 10-tisíc lajkov za pár hodín. Zaujímavé je, že sa k tomu priamo pod príspevkom vyjadrili zo ŽZSK (Železničná spoločnosť Slovensko, pozn. red.).

„Peknú nedeľu, všetkým. Áno, na časti Slovenska máme od včera „besné“ počasie, ktoré spôsobilo to, čo vidíte na fotografii. Deje sa to, bohužiaľ, aj v lepších rodinách. Ako? Najprv musí fúkať pekelný vietor so snehom a byť trvalo mínusové teploty. Potom stačí malá štrbina, dlhšie otvorené dvere a vietor nám donesie sneh alebo dážď na tesnenie, sneh sa roztopí, zamrzne, a máme tu potom zamrznuté tesnenie, ktoré už už netesni a "prefukuje“," uviedli ŽZSK na Facebooku v komentári.

„Samozrejme, naši vlakvedúci to hlásia a vozeň ide pri najbližšej možnej príležitosti na kontrolu. Ale dovtedy máme za to, že je lepšie vozeň nevyradiť a bezpečne vás načas dostať do cieľa. Ďakujeme za pochopenia a ospravedlňujeme sa, ak sme niekomu spôsobili nepríjemnosti. Držte nám palce nech nás počasie nevyradí z hry, ako vyradilo severnú D1,“ dodali zo ŽZSK.

Včerajší Ex 610 Tatran z KE do BA (Lukáš) Posted by Zomri on Sunday, February 5, 2023

