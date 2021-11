9 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj FOTO: Dorazilo sneženie a začína komplikovať dopravu! Ktoré mestá sú a budú pod snehom? Prvé sneženie v tejto sezóne už dorazilo aj na Slovensko. A ako to už býva zvykom, aj keď zatiaľ ide o malé množstvo snehu, aj napriek tomu už vodiči hlásia problémy na cestách. 26. november 2021 ELA Rôzne

26. november 2021 ELA Rôzne FOTO: Dorazilo sneženie a začína komplikovať dopravu! Ktoré mestá sú a budú pod snehom? Prvé sneženie v tejto sezóne už dorazilo aj na Slovensko. A ako to už býva zvykom, aj keď zatiaľ ide o malé množstvo snehu, aj napriek tomu už vodiči hlásia problémy na cestách.

V piatok poobede začalo na Slovensku snežiť. Už od rána bola obloha zamračená. Na západe krajiny pršalo, zrážky sa začali meniť na snehové okolo 13. hodiny.

Prvé problémy v Bratislave

Snežiť začalo v severných častiach Bratislavy, ale aj v oblasti Malaciek. Postupne sa snehové prehánky presúvajú ďalej smerom na severovýchod, takže so snežením treba počítať aj v ďalších oblastiach Slovenska.

Horský priechod Čertovica je pre husté sneženie veľmi ťažko prejazdný. Šmýkajú sa tam aj kamióny. Husto sneží aj na horskom priechode Šturec, cesta tam je vlhká. Upozorňuje na to dopravný servis Stella centrum.

„Na horskom priechode Čertovica husto sneží a šmýkajú sa tam kamióny v oboch smeroch, smerom do Podbrezovej stratíte asi 20 minút,“ uvádza Zelená vlna na sociálnej sieti.

Bratislavskí policajti zároveň na sociálnej sieti vyzývajú vodičov, aby pre husté sneženie zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť na cestách. „Apelujeme aj na vodičov na diaľnici D2, aby vzhľadom k aktuálne hustému sneženiu prispôsobili svoju jazdu k poveternostným podmienkam,“ podotkli.

Pozor na poľadovicu

V niektorých okresoch sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto aj výstrahy prvého stupňa.

Poľadovica sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji, v okresoch Topoľčany a Šaľa. Výstraha platí 19.00 do 9.00 h nasledujúceho (sobota) rána.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.

To pocítili už včera v Banskej Bystrici. „Na oddelení urgentného príjmu sme včera ošetrili 75 úrazov, ktoré pacienti utrpeli na základe poveternostných podmienok,“ uviedla pre Dnes24 Ružena Maťašeje, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Ako poznamenala, išlo najčastejšie o pády a účastníkov dopravných nehôd.

Snežiť má najmä na západnom, severozápadnom a strednom Slovensku. Výstraha platí do 2.00 h.

„V polohách nad približne 600 metrov sa ojedinele očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne desať centimetrov nového snehu, na horských priechodoch to môže byť aj okolo 15 centimetrov snehu,“ približuje SHMÚ.

Snežiť bude ešte niekoľko hodín

Snehová pokrývka sa začne na našom území vytvárať predovšetkým s príchodom večera, kedy sa studená vzduchová hmota dostane aj do nižších vrstiev. Najviac snehu by malo spadnúť na Záhorí. A to aj okolo 10 cm.

„Sneženie ustane v nočných hodinách. A aj keď zajtra by sme si od neho mali oddýchnuť, už v nedeľu by sa mohlo vrátiť späť,“ informuje portál iMeteo.sk.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: iMeteo.sk/TASR