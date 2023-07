FOTO: Drží muž počas zápasu s ČSSR mobilný telefón? Pravda vás možno prekvapí

Svet pobláznila čiernobiela fotografia z roku 1962. Tá sa spája s našou krajinou! Istá momentka totiž zachytáva futbalový zápas medzi Československom a Brazíliou počas majstrovstiev sve­ta.

Napriek tomu, že na fotke je ústrednou postavou vtedajší kapitán brazílskej reprezentácie Maura Ramosa s víťaznou trofejou v rukách, mnohé pohľady sa nateraz upierajú úplne inam.

Kam? Všetku pozornosť si uchmatol neznámy muž stojaci čelom k futbalistovi. Je to práve on, čo zatienil športovú hviezdu!

Cudzinec postáva medzi reportérmi a novinármi a drží nad hlavou niečo, čo na prvý pohľad pripomína vyklápací telefón. Záverečnou bodkou je póza futbalistu, ktorý tento dojem ešte umocňuje.

Všetko na prvý pohľad vyzerá tak, akoby neznámemu mužovi ešte pózoval. Fotografia sa ihneď stala terčom zábavy a vtipov.

