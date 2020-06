19. jún 2020 Tlačové správy Fúkaná izolácia – ekologicky, čisto, rýchlo

Zateplenie fúkanou minerálnou izoláciou sa stáva čoraz obľúbenejším spôsobom zateplenia vďaka svojej rýchlosti, jednoduchosti aplikácie, ekologický materiál bez chemikálií, ale aj pre výhodné ceny fúkanej izolácie. Prečo ho vyhľadáva stále viac majiteľov rodinných domov?

Fúkaná izolácia je jednoduchý a účinný spôsob zatepľovania drevených a trámových stropov, nízkych krovov, bungalovov, nízkoenergetických domov, plochých striech so vzduchovou medzerou, ale aj dutých priečok. Materiál sa aplikuje na izolované miesto pomocou špeciálneho prístroja, ktorý ho rozvlákni a následne ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto. Tento nový spôsob odstraňuje množstvo problémov, ktoré vznikali pri izolácii so staršími postupmi, napríklad pri klasickej rolovanej izolácii.

Bez medzier a tepelných mostov

Nafúkaný materiál spoľahlivo zaizoluje aj problémové detaily a ťažko prístupné miesta okolo väzníkov, trámov, CD profilov na sadrokartónových stropoch, elektrických káblov či rozvodov rekuperácie. Tak sa vytvorí súvislá izolačná vrstva, nevznikajú medzery ani tepelné mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť. Úspora tepla sa pohybuje okolo 30 % a investícia sa tak vráti na nižších účtoch za vykurovanie už za 3 – 5 rokov. V pultových strechách je v priestore medzi stropom a strešným plášťom odvetrávaná vzduchová medzera. Pohyb v takejto konštrukcii je obmedzený len na plazenie a fúkaná izolácia je tak vysoko účinným spôsobom zaizolovania stropu. Pri trámových stropoch zas nie je potrebné úplné vypratanie priestoru.

Fúkaná izolácia aplikovaná na sadrokartónový strop. / Zdroj: Fúkané izolácie Martin

Zateplenie bez odpadu za pár hodín

Rýchla aplikácia pri bežnej prevádzke domácnosti, malé montážne otvory, nutné prípravné práce sa znížia na minimum. „Pri izolácii metódou fúkania nevzniká takmer žiadny odpad, prístroj, ktorý je na to potrebný, môže zostať vonku. Izolácia stropu bežného rodinného domu tak trvá asi 3 až 4 hodiny,“ vysvetľuje Dušan Kasan, obchodný manažér Knauf Insulation.

Zateplenie fúkanou izoláciou sa navyše môže robiť v ktoromkoľvek ročnom období a bez ohľadu na počasie, teda aj za dažďa, sneženia či mrazu. Nevznikajú ani žiadne náklady na skladovanie, firma, ktorá realizuje zatepľovanie, privezie izoláciu v aute, spolu so strojom na fúkané izolácie.

Fúkaná izolácia je ideálna pre zatepľovanie stropov v domoch typu bungalov. / Zdroj: Knauf Insulation

Skutočne ekologická a prirodzene nehorľavá

Na trhu síce nájdeme mnoho fúkaných produktov pod názvom “ekologická izolácia” , toto označenie však býva často sporné. Netreba sa uspokojiť skutočnosťou, že základ izolácie je rastlinného pôvodu, vždy je potrebné zistiť aj ďalšie pridané látky, ktoré izolácia obsahuje a hodnotiť ich z hľadiska vplyvu na zdravie človeka.

Medzi najznámejšie prídavky fúkanej celulózy patrí napríklad kyselina boritá, borax alebo amónne soli. Minerálna fúkaná izolácia Supafil žiadne pridané látky neobsahuje, je to 100%-ne prírodný materiál vyrobený z čistého minerálneho vlákna bez spojiva, teda bez chemických prímesí, akými sú napr. spomaľovače horenia.

Vyrába sa z recyklovaného skla a kremičitého piesku, čo znamená, že je úplne nehorľavý a ponúka najvyššiu protipožiarnu ochranu A1, ktorú nemá žiadny iný izolačný materiál. Je odolná voči vlhkosti, takže neplesnie, a odpudzuje aj hlodavce a hmyz. Izolácia SUPAFIL získala certifikát za vnútornú kvalitu vzduchu od renomovanej medzinárodnej spoločnosti Eurofins, ktorý zaručuje splnenie prísnych noriem tykajúcich sa vylučovania emisií do interiéru.

Minerálna izolácia „nesadá“ a má menšiu spotrebu

Trieda sadania S1, teda sadanie menšie ako 1 % je ďalšou vlastnosťou, ktorá Supafil odlišuje od ostatných fúkaných izolácií. Výrobcovia celulózových izolácií uvádzajú sadavosť 10 – 15 %, čo si vyžaduje pre dosiahnutie rovnakého efektu nafúkať do konštrukcie až o 15 % viac materiálu ako pri minerálnej izolácii. Supafil je zároveň aj maximálne prievzdušný a tak, ako všetky vláknité materiály, výborne izoluje hluk.

Test sadania - fúkaná minerálna izolácia drží svoju hrúbku aj na naklonenej rovine. / Zdroj: Knauf Insulation

Koľko stojí fúkaná izolácia bežného rodinného domu

Pri rozhodovaní o výbere zateplenia je do istej miery dôležitá aj cena fúkanej izolácie. Nemal by to byť hlavný faktor pri rozhodovaní, keďže zateplenie domu robíme len raz a nikto by nebol rád, keby po niekoľkých rokoch izolačná vrstva prestala fungovať. Orientačná cena zateplenia stropu rodinného domu typu bungalov s plochou 150 m2 a hrúbkou 45 cm s minerálnou izoláciou Supafil, tepelný odpor cca R 10, je približne 3 100 – 3 600 €. Rozdiel v cene kvalitných a prírodných materiálov nebýva veľký, pri výbere najlacnejších materiálov je riziko nekvality veľmi vysoké. Ak plánujete zatepliť fúkanou izoláciou, môžete získať nezáväznú cenovú ponuku na váš projekt.

www.ecose.sk, www.knaufinsulation.sk

