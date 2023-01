11 Galéria Zdroj: TASR/AP Greta Thunbergová skončila v rukách polície: Počas zásahu mala úsmev na tvári, FOTO Známa ekologická aktivistka bola zadržaná s ďalšími protestujúcimi. Z fotiek z miesta je jasné, že policajný zásah ju nerozhodil. 17. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

17. január 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Greta Thunbergová skončila v rukách polície: Počas zásahu mala úsmev na tvári, FOTO Známa ekologická aktivistka bola zadržaná s ďalšími protestujúcimi. Z fotiek z miesta je jasné, že policajný zásah ju nerozhodil.

Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová bola v utorok medzi aktivistami zadržanými počas protestov proti demolácii nemeckej dediny Lützerath. Ako informovala polícia, ešte večer ich prepustia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.

Zadržaná aktivistka

Thunbergovú zadržali spolu so skupinou aktivistov počas protestov pri povrchovej uhoľnej bani Garzweiler 2, približne deväť kilometrov od dedinky Lützerath.

Švédsku aktivistku, ktorá sa k protestujúcim pridala v piatok 13. januára, bolo po zadržaní vidieť sedieť samú vo veľkom policajnom autobuse, uviedol svedok pre Reuters.

„Chystáme sa použiť silu, aby sme vás mohli predviesť na kontrolu totožnosti, takže spolupracujte, prosím vás,“ povedal policajt skupine ľudí.

Skok do bane

„Greta Thunbergová patrila ku skupine klimatických aktivistov, ktorí utekali k okraju bane. My sme ju však zastavili a odviedli spolu so skupinou z oblasti bezprostredného nebezpečenstva, aby sme preverili ich totožnosť,“ povedal hovorca polície v meste Aachen a dodal, že jeden aktivista skočil do bane.

Thunbergovú doslova odniesli traja policajti a držali ju za ruku ďalej od okraja bane, kde predtým sedela spolu so skupinou. Na väčšine fotografií sa usmieva. Potom ju odviedli dozadu k policajným vozidlám.

Aktivisti obsadili Lützerath s cieľom zabrániť rozšíreniu hnedouhoľnej bane Garzweiler. Baňu majú podľa dohody medzi vládou spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetickou spoločnosťou RWE zatvoriť do roku 2030.

RWE však obhajuje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že sa tak zaistí energetická bezpečnosť Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska.

Environmentálne skupiny však upozorňujú, že spaľovaním uhlia z bane sa uvoľní obrovské množstvo skleníkových plynov a Nemecko nesplní záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR