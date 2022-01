Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann Gröhling a Raši sa zhodli: Karanténa by sa mala čo najskôr SKRÁTIŤ Minister školstva Branislav Gröhling skrátenie povinnej karantény už avizoval. Podľa Richarda Rašiho by sa k jej skráteniu malo pristúpiť ihneď. 23. január 2022 Zo Slovenska

23. január 2022 Zo Slovenska Gröhling a Raši sa zhodli: Karanténa by sa mala čo najskôr SKRÁTIŤ Minister školstva Branislav Gröhling skrátenie povinnej karantény už avizoval. Podľa Richarda Rašiho by sa k jej skráteniu malo pristúpiť ihneď.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a nezaradený poslanec parlamentu za mimoparlamentný Hlas-SD Richard Raši sa zhodli na skrátení karantény. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.

Čo najskôr

Raši tvrdí, že vláda by mala toto opatrenie prijať ihneď, aby štát s príchodom omikronu neskolaboval. O skrátení karantény by mala podľa neho vláda rokovať mimoriadne už v pondelok (24. 1.). Podľa Gröhlinga ale tak rýchlo k zmene nedôjde. Cez víkend sa mali podľa neho vyhodnocovať jednotlivé čísla. Ako dodal, rozhodnúť by sa mohlo do stredy (26. 1.), je to však len úvaha.

Minister školstva uviedol, že skrátenie karantény by malo byť z desiatich dní na päť. Raši by skrátenie a určenie dĺžky karantény nechal na epidemiológov. Dlhá karanténa môže podľa Rašiho ohroziť zdravotníkov, učiteľov, či kritickú infraštruktúru. Poukazuje, že omikron sa síce šíri rýchlejšie, ale nenapĺňa tak nemocnice.

Skrátenie karantény by pomohlo aj v školách, žiaci a učitelia by sa tak podľa Gröhlinga do škôl vracali skôr. Tam kde je nízka zaočkovanosť, môže podľa ministra školstva nastať, že regionálni hygienici budú kvôli omikronu zatvárať školy. Téma plošného zatvárania škôl by sa podľa neho vôbec nemala riešiť.

Povinné očkovanie?

V diskusnej relácii sa dotkli aj témy povinného očkovania. Podľa Gröhlinga by mala vláda pristúpiť k povinnému očkovaniu určitých skupín kritickej infraštruktúry alebo skupín, ktoré sa presne stanovia. Nevraví, že učitelia by sa mali povinne očkovať, pretože zaočkovanosť medzi zamestnancami škôl je cez 72 percent. „Neviem, či by to tam malo nejaký efekt,“ poznamenal.

Opačný názor má Raši, podľa ktorého zavedenie povinného očkovania stráca zmysel a nie je riešením. Vo vnútri štátu by tiež podľa neho stačil režim OP a OP+ by mal byť potrebný len na vstup do krajiny, tvrdí poslanec. Tretiu dávku vakcíny by neodporúčal všetkým, zvažoval by to najmä u malých detí.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR