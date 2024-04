18. apríl 2024 Rastislav Búgel Kultúra HAVÁRIA na motorke! Spevák známej českej kapely je vo VÁŽNOM stave Frontman českej populárnej hudobnej skupiny mal nehodu na motorke a skončil vo vážnom stave!

Spevák českej kapely Krucipüsk Tomáš Hajíček (57) mal vážnu dopravnú nehodu. Ako informovala kapela na sociálnej sieti, spevák predvčerom havaroval pri jazde na motorke.

Vážny stav

„Tomáš mal veľmi vážnu dopravnú nehodu na motorke, odkiaľ ho previezli vrtuľníkom do pražskej nemocnice, kde podstúpil niekoľkohodinovú operáciu. Nakoľko nad ním stoja všetci svätí aj pekelní, tak nehodu prežil, ale stále je vo vážnom stave,“ píše kapela.

Skupina musela zrušiť všetky plánované vystúpenia až do konca mája. „Podľa vážnosti Tomášovho stavu a priebehu rekonvalescencie budeme vedieť, čo ďalej. Ospravedlňujeme sa tak všetkým fans a usporiadateľom, ktorým sme týmto spôsobili problémy,“ dodáva Krucipüsk.

Skutočný strážny anjel

Kapela po niekoľkých hodinách informovala, že Tomáš je „tvrďák“ a do leta je ešte ďaleko. Skupina sa poďakovala za povzbudivé slová priaznivcov.

„Jedno z najväčších poďakovaní však patrí "anjelovi strážnemu“ v podobe pána emeritného primára z Mladej Boleslavi, ktorý totálnou náhodou a ako prvý bol ihneď po nehode pri Tomášovi a do príjazdu záchranky mu poskytoval prvú pomoc. Ďakujeme. Obrovské poďakovanie patrí aj celému personálu z ÚVN, ktorý sa stará o to, aby sa všetko čo najskôr vrátilo do normálu," píše kapela.

Čo sa vlastne stalo?

Spevák mal po zrážke s osobným autom naraziť do nákladného auta. Skupina opísala aj okolnosti nehody. „Aby sme predišli dohadom, Tomáš nie je vinníkom nehody. Tým je pán v osobnom vozidle, ktorý mu vošiel do cesty a aj napriek tomu, že je strýko veľmi skúsený jazdec, nedalo sa stretu s nákladiakom zabrániť,“ uviedla.

