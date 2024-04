18. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slovenskí Branci sú po rokoch opäť v KURZE: Ich stránku niekto HACKOL, zaplnili ju NAHOTINKY Profil kontroverznej organizácie po takmer dvoch rokoch opäť ožil. Pribúda tam však nečakaný obsah.

Spomínate si na kontroverznú organizáciu Slovenskí Branci?

Posledný oficiálny príspevok na stránke Brancov pribudol 11. októbra 2022, kedy organizácia oznámila svoj koniec.

Koniec po desiatich rokoch

„Po 10 rokoch činnosti nastal konečne ten správny čas, kedy sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Slovenskí Branci preto končia,“ píše sa v rok a pol starom príspevku.

„Nie, nekončíme porazení, ale plní krásnych spomienok, kontaktov, priateľov, a hlavne skutkov, ktoré sme vykonali. Vďaka vašej podpore sme vytvorili, napriek všetkým okolnostiam, ktoré skutočne neboli priaznivé, jeden úžasný projekt. Napriek počiatočným nulovým skúsenostiam, žiadnym financiám či nejakého zázemia, sme len na základe ochoty pracovať, vybudovali na Slovensku domobranu. Áno chyby sa robili, lebo učili sme sa za pochodu. Dnes však pozeráme na náš projekt s hrdosťou, lebo za nami neostali len reči a frázy, za nami stáli a stoja hlavne skutky,“ dodali.

Kopol si aj vtedajší minister

Príspevok si všimol aj vtedajší minister obrany Jaroslav Naď, ktorí bol voči organizácii dlhodobo kritický.

„Tak ale toto je preveliká tragédia! Vždy ma bavilo dozvedieť sa kopec srandy, ako to u vás prebieha a ako sa vám “darí” a čo máte nové a tak. Mnohé “mimoriadne úspešné” medzinárodné cvičenia s desiatimi účastníkmi, aj niekoľko nehnuteľností ste zadarmo ľuďom opravili z ruín na vaše “sídlo”, aby vás potom vykopli preč (pozdravujem najmä rodinu Čarnogurských, parádne vás okašlali, klobúk dole ??), vaši “inštruktori” mali reči plné antiamerikanizmu, aby teraz zarábali americké doláre v Iraku ako kontraktori amerických firiem a pod. Váš führer sa s každým rozhádal, lebo nedokázal strpieť nikoho, kto mal IQ aspoň nad 100 a bol tak inteligentnejší ako on. Jednoducho kopec srandy bolo s vami chlapci. No nakoniec sme vás jednoducho rozobrali ako lego… ? Mier s Vami,“ komentoval vtedy Naď.

Všade samé nahotinky

Od tohto momentu sa po organizácii Slovenskí Branci zľahla zem. Až donedávna. Zdá sa, že pôvodní správcovia stránky Brancov stratili prístup k facebookové­mu účtu.

Od 26. marca totiž stránku zaplavili videá a odkazy na soft porno!

Spravujú ju z Vietnamu

Nasvedčuje tomu aj fakt, že keď sa prekliknete na informácie o stránke, v časti „Transparentnosť stránky“ zistíte, že ju spravujú minimálne dvaja ľudia z Vietnamu.

Pod videami, mimochodom, nasledovanejšie má 180-tisíc pozretí, sa objavujú komentáre sledovateľov. Viacerí vyzývajú na nahlásenie zneužitého profilu.

Nájdu sa však aj Slováci so zmyslom pre humor. „Slovenskí Branci, dobe vám dakto hekol stránku, ale dá sa to pozerať,“ napísal jeden z nich.

Poriadnu dávku sarkazmu prejavil Martin. „Vedieť, že toto bude budúcnosť SB, nikdy by som neodišiel,“ napísal.

