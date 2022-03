5 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian Heger na návšteve Košíc: Musíme zvládnuť krízu, na ktorú štát nebol pripravovaný Predseda vlády SR Eduard Heger v sobotu (12. 3.) navštívil Košice a centrum pre utečencov. Stretol sa s vedením mesta aj dobrovoľníkmi. 12. marec 2022 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska

12. marec 2022 Veronika Hunyadiová Zo Slovenska Heger na návšteve Košíc: Musíme zvládnuť krízu, na ktorú štát nebol pripravovaný Predseda vlády SR Eduard Heger v sobotu (12. 3.) navštívil Košice a centrum pre utečencov. Stretol sa s vedením mesta aj dobrovoľníkmi.

5 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Premiér Eduard Heger prišiel do Košíc po tom, čo košický primátor Jaroslav Polaček v utorok (8. 3.) hovoril o hroziacej humanitárnej katastrofe v Košiciach a žiadal štát o väčšiu súčinnosť a pomoc s riešením situácie s utečencami.

Sprevádzal ho aj minister vnútra Roman Mikulec, ktorý Polačeka kritizoval, že rozsieva paniku.

Veci sa pohli

Predseda vlády pri svojej návšteve povedal, že hneď ako sa o problémoch mesta dozvedel, primátorovi volal a pýtal sa ho, kde je problém a ako to vedia vyriešiť. Jeho slová potvrdil aj košický primátor.

„Vymenili sme si množstvo správ, telefonovali sme spolu a požiadal ma, aby som mu povedal, čo je najväčší problém. Ja som mu to opísal a začalo sa diať naozaj veľa, veci sa začali hýbať,“ zhodnotil Polaček ešte pred spoločným rokovaním s premiérom.

Účelom stretnutia je podľa primátora to, aby sa odstránili všetky bariéry, ktoré stoja v ceste, a aby spolu štát a mesto dokázali ľuďom pomáhať. a dotiahli sa veci, o ktorých s premiérom doteraz hovorili.

„Stále platí, že mesto zažíva veľkú krízu a potrebujeme pomoc. Tá sa začala, veci sa začali hýbať a malo zmysel na to upozorňovať,“ do­dal.

Premiér sa nepriamo vyjadril aj k výmene názorov medzi primátorom a ministrom vnútra. „Chcem sa ospravedlniť každému občanovi, ktorí zažíval od štátu aroganciu moci a je mi to veľmi ľúto. Mrzia ma aj vypäté emócie. Áno každému občas uletia slová, ale chcem sa ospravedlniť, ak sa niekoho moje slová dotkli,“ povedal Heger.

Vďaka dobrovoľníkom

Heger navštívil aj centrum prvého kontaktu pre utečencov v priestoroch kúpaliska pri železničnej stanici. Stretol sa s dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny 24 hodín denne. Poďakoval sa im za ich prácu a nasadenie. Pridal sa aj k miešaniu gulášu, ktorí varia dobrovoľníci pre utečencov.

„Dnes je to o tom, že do toho každý musí dávať sto percent. Musíme zvládnuť krízu, na ktorú štát nebol pripravovaný. Dve veci, s ktorými musíme ráno vstávať a večer si líhať, sú pokora a odvaha. Som vďačný každému, kto pridá ruku k dielu a pomôže nám. Musíme byť motivovaní a pomáhať si navzájom, iba vtedy to zvládneme. Vždy sme to zvládli, keď sme si pomáhali, uviedol premiér.

Každým dňom sa podľa neho situácia zlepšuje práve vďaka ľudom, ktorí do toho dávajú všetko. Premiér tiež poďakoval všetkým, ktorí poukazujú na to, čo nefunguje. „My chceme každú vec, ktorá nefunguje napraviť. Niečo sa nám darí lepšie, niečo horšie,“ povedal. Dobrovoľníci mu odporučili, aby viac počúval ľudí, ktorí utečencom priamo pomáhajú v mestách a na hraniciach.

Zdroj: Dnes24.sk

5 Galéria

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Dnes24.sk