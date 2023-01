Zdroj: TASR/Michal Svítok Slovákov vydesila správa o MOBILIZÁCII! Kompetentní vysvetľujú, ako je to v skutočnosti Mobilizačné cvičenia sa na Slovensku konajú pravidelne, nemajú žiadny súvis s vojnou na Ukrajine. Prekrútená správa sa začala internetom šíriť ako oheň. 9. január 2023 Správy Zo Slovenska

9. január 2023 Správy Zo Slovenska Slovákov vydesila správa o MOBILIZÁCII! Kompetentní vysvetľujú, ako je to v skutočnosti Mobilizačné cvičenia sa na Slovensku konajú pravidelne, nemajú žiadny súvis s vojnou na Ukrajine. Prekrútená správa sa začala internetom šíriť ako oheň.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

V Slovenskej republike sa nepripravuje žiadna mobilizácia. Polícia na to upozornila v súvislosti so šíriacim sa hoaxom, ktorý zneužíva dlhoročné mobilizačné cvičenia na strašenie verejnosti mobilizáciou. Ako vysvetľuje, mobilizačné cvičenia sa organizujú dvakrát do roka a nemajú žiadny súvis s vojnou na Ukrajine. Zameriavajú sa na preverovanie obranných schopností Slovenskej republiky.

Len profesionálni vojaci

„Celé cvičenie sa vo vzťahu k civilistom týka len administratívnej činnosti. Do praktickej časti sa zapájajú len profesionálni vojaci. Cvičenie sa vždy týka len niektorých okresných úradov a nie všetkých,“ priblížila polícia. Poukázala aj na zverejnené tlačové správy o cvičeniach z minulých rokov. Tohtoročné v rámci Okresného úradu v Banskej Bystrici sa plánuje na jeseň.

Informáciu na svojich sociálnych sieťach už dementovali aj Úrad vlády SR a Ministerstvo obrany (MO) SR. „Mobilizačné cvičenia nie sú žiadna novinka, sú pre bezpečnosť nás všetkých. Neverte hoaxom,“ napísal rezort obrany.

Prekrútil oficiálne dokumenty

Šíriteľ hoaxu zverejnil materiál z Okresného úradu v Banskej Bystrici pod názvom Hlavné úlohy na úseku obrany štátu pre rok 2023 publikovaný na webe Ministerstva vnútra SR.

V dokumente sa nachádza informácia o plánovanom komplexom cvičení k plneniu úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizácie ozbrojených síl SR v súčinnosti rezortu vnútra a Ministerstva obrany SR.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR