30. júl 2023 Magazín Cestovanie Hľadáte dokonalý dovolenkový RAJ? Objavte 15 najkrajších PLÁŽÍ v Európe Kde v Európe sú najlepšie pláže? Cestovatelia z rôznych krajín vybrali 15 jedinečných miest.

Tisícky cestovateľov vybrali najkrajšie pláže v Európe. Na základe ich hlasovania vznikol najnovší rebríček, ktorý zostavila organizácia European Best Destinations (EB­D).

Sú medzi nimi naozajstné skvosty pripomínajúce raj na Zemi. Rebríčku kraľuje Španielsko, ktoré má v zozname až 5 najkrajších pláží. Zastúpenie majú aj Taliansko, Portugalsko či Grécko.

1. Torrente de Pareis, Španielsko

Najkrajšou plážou v roku 2023 je Torrent de Pareis na španielskom ostrove Malorka. K miestu vedie 9 kilometrov dlhá túra tiesňavou alebo hodinová plavba loďou z prístavu Sóller. Pešia túra je náročná a zabrať vám môže 5 až 6 hodín. Kaňon miestami lemujú 200 metrov vysoké skaly.

2. Bordeira, Portugalsko

Druhou najkrajšou plážou je Borderia na juhu Portugalska. Toto miesto podľa EBD spája všetko pre milovníkov pokoja, oceánu a prírody. Na svoje si tu prídu najmä milovníci surfovania. Okolie ponúka aj viacero možností na pešiu aj cykloturistiku.

3. Amio Beach, Španielsko

Amio Beach alebo Playa de Amió je ďalšia španielska pláž, ktorú cestovatelia zaradili medzi najkrajšie v Európe. Ide o pokojné miesto bez rezortov neďaleko mesta Pechón. Pláž je unikátna dlhým pásom jemného piesku, ktorý je z oboch strán obklopený vodou. Ten sa odkrýva počas odlivu. "V blízkosti nájdete parkovanie na mieste (zadarmo) a malý obchod, kde si môžete kúpiť zmrzlinu, nápoje, občerstvenie,” dodáva EBD. Organizácia odporúča navštíviť aj neďalekú pláž Ballota, ktorá patrí k najkrajším v Španielsku.

4. La Pelosa Beach, Sardínia

Pláž La Pelosa je považovaná za najkrajšiu v Sardínii. Pokojné a tyrkysové vody z nej robia Karibik v Európe. Návštevu tejto pláže však musíte vopred ohlásiť. „Aby toto miesto zostalo rajom na Zemi, musíte si ho vopred zarezervovať online, dostanete QR kód, ktorý vám umožní prístup na pláž (parkovanie je spoplatnené, 2 eurá na hodinu). Na mieste sa nachádza bar a denne si môžete prenajať ležadlá,“ uvádza EBD.

5. As Catedrais Beach, Španielsko

Pláž dostala pomenovanie podľa výnimočných skalných útvarov, ktoré pripomínajú katedrály. Nachádza sa na severozápade územia Galície v Španielsku.

6. Cala Granadella, Španielsko

Aj na kamienkovej pláži Cala Granadella na juhovýchode Španielska vás bude čakať priezračná, tyrkysová voda. Pláž je od prístavného mesta Alicante vzdialená 92 kilometrov. Na mieste sa nachádzajú dve reštaurácie. V blízkosti sú toalety, sprchy aj parkovisko. Na bezpečnosť návštevníkov dohliadajú aj plavčíci. K dispozícii sú aj kajaky. Ak sa sem chystáte, nezabudnite si kvôli kamienkom vziať plážovú obuv.

7. Butterfly Valley Beach, Turecko

Chystáte sa do Turecka? Najkrajšia pláž v krajine polmesiaca sa volá Butterfly Valley alebo Kelebekler Vadisi, čo v preklade znamená Údolie motýľov. Pomenovali ju podľa motýľov, ktoré sem prilietajú klásť vajíčka. Najrýchlejšie sa na pláž dostanete loďou z pláže Ölüdeniz. Obe miesta stoja za návštevu a vzdialené sú od seba len 15 minút.

8. Praia Nova, Portugalsko

Pláž Praia Nova nájdete v najjužnejšom regióne Portugalska – Algarve. Nachádza sa na úpätí útesu Capela Senhora da Rocha, ktorý je jedným zo symbolov mesta. V blízkosti sa nachádza ďalšia vyhľadávaná pláž Cova Redonda. „Tieto dve pláže sa nachádzajú v Porches, malom kúte raja, ktorý je turistami stále málo známy,“ dodáva EBD.

9. Cala Moraig, Španielsko

Táto skrytá kamienková pláž v Španielsku je vhodná najmä pre milovníkov prírody. Čaká vás krásna zátoka obkolesená skalnými útvarmi a priezračná voda. K pláži vedie strmá cesta.

10. Cala Tonnarella dell’Uzzo, Sicília

Hľadáte ideálne miesto na šnorchlovanie? Pláž Cala Tonnarella dell’Uzzo na Sicílii je obklopená krásnou prírodou. „Rovnako ako mnohé tajné a divoké pláže, je trochu ťažko dostupná. Z parkoviska sa na pláž dostanete pešo za 20 minút. Prineste si so sebou jedlo a vodu, vstupujete totiž do prírodnej rezervácie a na mieste nie je žiadna reštaurácia – iba pouličný predavač v hlavnej sezóne pri vchode do rezervácie,“ radí EBD.

11. Sykia Beach, Grécko

Chcete sa počas prázdnin vyhnúť davom ľudí? Objavte tajnú pláž Sykia Beach na gréckom ostrove Milos. Je vytvorená v srdci morskej jaskyne. Podľa EBD je to jedna z najkrajších pláží v Grécku.

„Jedným z najlepších spôsobov, ako navštíviť túto tajnú pláž, je rezervovať si súkromnú loď, pretože inak je pláž takmer nedostupná. Ostrov Milos je jedným z najlepších miest na vysnívanú dovolenku v Grécku,“ uvádza cestovateľská organizácia.

Na ostrov Milos sa dostanete letecky z Atén. Let trvá 1 hodinu. Môžete tiež využiť trajekt z prístavu v Aténach.

12. Kriaritsi Beach, Grécko

Kriaritsi je pokojná piesočná pláž v tichej zátoke s čistou vodou. V blízkosti pláže Kriaritsi v Grécku sa nachádza kemping, plážový bar a dokonca aj supermarket. Neďaleko sa nachádza aj nudistická pláž.

13. Monterosso al Mare, Taliansko

Monterosso al Mare nájdete v Ligúrii v severnom Taliansku. Nachádza sa v obľúbenej turistickej oblasti Cinque Terre, kde je veľa pláží, ale Monterosso je najmalebnejšia. „Uvidíte nádherné domy na strane útesov s pozemkami pokrytými citrónovníkmi, vinicami a olivovníkmi ako v iných dedinách Cinque Terre,“ uvádza EBD. Monterosso al Mare tiež ponúka viac možností ubytovania, voľnočasových aktivít, reštaurácií a väčších pláží, ktoré ocenia cestovatelia z celého sveta.

14. Ostriconi Beach, Francúzsko

Pláž Ostriconi sa nachádza len 20 kilometerov od ostrova Ile Rousse a je jednou z najkrajších pláží na Severnej Korzike. Pláž je ideálna pre rodiny s deťmi. Pláž je pokrytá jemným bielym pieskom. Na bezpečnosť návštevníkov dohliadajú plavčíci.

15. Spiaggia Rosa, Taliansko

Táto „Ružová pláž“ je jedinečná, chránená, s jemným bielym, ale aj ružovým pieskom z drvených fosílií a koralov. Nachádza sa juhovýchodne od ostrova Budelli na Sardínii, súostrovie La Maddalena. Je jednou z najkrajších pláží v Taliansku a jednou z najkrajších pláží v Európe.

Pláž je až natoľko vzácna, že ju môžete obdivovať len z lode. Turisti majú vstup zakázaný, pretože zvykli ružový piesok z pláže kradnúť. Prístup sem mal len jediný miestny „Robinson Crusoe“, ktorý mal na pláži dom. Pôvodne bol podľa stránky luxuryvirginia.it rozhlasovou stanicou počas druhej svetovej vojny.

