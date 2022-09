Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini Hlas: Kaliňák županom, Micheľ primátorom? Bola by to nová energia pre Prešovský kraj! Najsilnejšia opozičná strana Hlas-SD na čele s jej predsedom Petrom Pellegrinim v závere leta rozhodne neoddychuje. Politici si to tentoraz namierili do najväčšieho kraja, čo sa týka počtu obyvateľov. Kto sú ich favoriti pred jesennými voľbami? 4. september 2022 ELA Politika

4. september 2022 ELA Politika Hlas: Kaliňák županom, Micheľ primátorom? Bola by to nová energia pre Prešovský kraj! Najsilnejšia opozičná strana Hlas-SD na čele s jej predsedom Petrom Pellegrinim v závere leta rozhodne neoddychuje. Politici si to tentoraz namierili do najväčšieho kraja, čo sa týka počtu obyvateľov. Kto sú ich favoriti pred jesennými voľbami?

O post primátora Prešova sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať 12 kandidátov. Piati kandidáti sú nezávislí, siedmich nominovali politické strany, hnutia a ich koalície.

Kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja oznámilo desať záujemcov – dve ženy a osem mužov. Medzi nimi je aj Michal Kaliňák, súčasný ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Odborník na samosprávu

Kaliňák pri oznámení svojej kandidatúry pripomenul, že je "pripravený sa stretávať s politickými stranami, ktoré sa zaujímali o moju prípadnú kandidatúru, aby som im predstavil tézy svojho programu.“

Počas augusta mu vyjadrila podporu aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. „Michal Kaliňák je nesporným odborníkom na samosprávu, čo potvrdzuje aj jeho pôsobenie na poste ústredného riaditeľa Združenia miest a obcí Slovenska. Slovenské župy, mestá a obce potrebujú kvalifikovaných a odborne pripravených kandidátov, aby sa amaterizmus a chaos z vlády nepreniesli aj do samosprávy. Preto je HLAS pripravený rokovať s Michalom Kaliňákom o jeho programe a v prípade zhody podporiť jeho kandidatúru,“ uviedol vtedy generálny manažér strany HLAS – sociálna demokracia Matúš Šutaj Eštok.

Podľa strany je Michal Kaliňák pre Hlas „novou politickou tvárou, ktorá môže ponúknuť ťažko skúšanému Prešovskému kraju skutočné riešenie jeho problémov.“

Peter Pellegrini vtedy uviedol, že v programe, ktorý mu prezentoval Kaliňák, vidí konkrétne možnosti riešenia problémov kraja – sociálne otázky, ale aj otázky bezpečnosti či rozvoja turistického ruchu alebo čerpania eurofondov na konkrétne projekty.

Kaliňák + Micheľ = Nová energia

Pellegrini hovorí o novej energii pre Prešovský kraj. V piatok (2. septembra) spolu s Michalom Kaliňákom absolvovali stretnutia v Sabinove a Starej Ľubovni.

„Zároveň sme dnes predstavili aj kandidáta na primátora mesta Prešov – Ľuboša Micheľa. Je to ďalšia z nominácií, ktorá ma mimoriadne teší. Je to totiž človek, ktorý svojím pôsobením v športe, v podnikaní a aj v politike dokázal obdivuhodné výsledky. Je to srdcom Prešovčan, pre ktorého je tretie najväčšie slovenské mesto prioritou. Tandem Ľuboš Micheľ ako primátor Prešova a Michal Kaliňák ako župan Prešovského samosprávneho kraja je ponuka strany HLAS, ktorá verím, že by posunula celý región výrazne vpred,“ dodal Pellegrini.

Micheľ je bývalý futbalový rozhodca. Ako povedal, chce, aby Prešov bol moderným a bezpečným mestom.

„Môj program sa volá Prešov na úrovni, čo pre mňa predstavuje to, aby sa ľudia v tomto meste cítili dobre. Ak idú za kultúrou, zábavou, športom, aby mali dostatočné podmienky. Každá komunita, ktorá tu žije, aby mala priestor na svoj rozvoj. Ak hovoríme o konkrétnych veciach, tak určite je to doprava, potom je to šport. Spomenul som Futbal Tatran Arénu, ktorá je pre mňa trošku boľavým miestom. Otázka silnej podpory projektu nájomných bytov môže priniesť do mesta viac mladých ľudí a vytvoriť viac pracovných príležitostí,“ uviedol pre TASR Micheľ.

Investícia nemeckej firmy Bosch, ktorá pri Prešove rozbehne výrobu elektromotorov do bicyklov, môže podľa neho prispieť k tomu, aby sa do Prešova vracali mladí ľudia.

