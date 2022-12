Zdroj: TASR/Martin Baumann Kollár má strach, že pri hlasovaní o PÁDE vlády zlyhá technika: Čo budú poslanci robiť? Pri hlasovaní o páde vlády to bude veľmi tesné a každý hlas je dôležitý. Zastaralé 20-ročné hlasovacie zariadenie už neraz vypovedalo službu. Predseda parlamentu sa chce zrejme poistiť, aby nezlyhalo v hlasovaní, ktoré rozhodne o možnom konci vlády Eduarda Hegera. 9. december 2022 Politika

9. december 2022 Politika Kollár má strach, že pri hlasovaní o PÁDE vlády zlyhá technika: Čo budú poslanci robiť? Pri hlasovaní o páde vlády to bude veľmi tesné a každý hlas je dôležitý. Zastaralé 20-ročné hlasovacie zariadenie už neraz vypovedalo službu. Predseda parlamentu sa chce zrejme poistiť, aby nezlyhalo v hlasovaní, ktoré rozhodne o možnom konci vlády Eduarda Hegera.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak by Národná rada (NR) SR v utorok (13. 12.) na hlasovaní vyslovila nedôveru vláde, predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by prerušil rokovanie, zvolal grémium a následne šiel s politickými lídrami k prezidentke Zuzane Čaputovej. Chce si u nej dopredu dohodnúť predbežný termín.

Rovno k Čaputovej

„Zvolal by som poslanecké grémium a následne by som chcel s lídrami politických strán odísť za pani prezidentkou,“ povedal Kollár s tým, že o štátnom rozpočte by sa tak už nehlasovalo.

Šéf NR SR predpokladá, že hlasovanie sa bude „lámať“ na Miroslavovi Kollárovi, ktorého mimoparlamentná strana Spolu má počas víkendu snem, a na Martinovi Borguľovi (Sme rodina).

Kollár tvrdí, že nemá žiadnu informáciu o tom, že by Borguľa presviedčal svojich straníckych kolegov na hlasovanie za pád vlády. Je presvedčený, že nikto z klubu Sme rodina „nezradí“. Prípadná rekonštrukcia vlády a možná podpora zo strany SaS je podľa neho otázka na hnutie OĽANO.

Zastarané zariadenie

Boris Kollár chce navrhnúť, aby sa o nedôvere vláde nehlasovalo cez hlasovacie zariadenie, ktoré má už dvadsať rokov a je často poruchové.

Kollár tiež pripustil možnosť tzv. aklamatívneho hlasovania, navrhne to na poslaneckom grémiu. Chce, aby sa každý poslanec postavil a povedal, ako hlasuje.

Chce sa tak vyhnúť prípadným chybám či zlyhaniu hlasovacích zariadení. Nepovedal zatiaľ, či by stačilo, aby sa napríklad poslanec postavil a predniesol svoj postoj. Formu takéhoto hlasovania ešte nevedel priblížiť.

Na otázku, či líder OĽANO Igor Matovič vystúpi ešte v diskusii v NR SR, Kollár odpovedal, že by bol rád, keby nevystúpil.

„Nemyslím to v zlom. Sú také vybičované emócie, že možno by to mohlo ešte uškodiť. Povedal by pravdu, čo si o tom myslí, urobil by to ‚od podlahy‘, plne by som s ním súhlasil, ale je dobre, že sa to ešte viac neeskaluje,“ uzavrel.

Zdroj: TASR