Zdroj: TASR/Roman Hanc Hoci je zima, cítime už jar. Vydrží nám teplé počasie najbližšie dni? + PREDPOVEĎ Posledné dni si na väčšine územia užívame doslova jarné počasie. 26. február 2021 ELA Rôzne

26. február 2021 ELA Rôzne Hoci je zima, cítime už jar. Vydrží nám teplé počasie najbližšie dni? + PREDPOVEĎ Posledné dni si na väčšine územia užívame doslova jarné počasie.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Na Slovensku to v týchto dňoch vyzerá ako počas jari. Aj keď meteorologická zima končí v nedeľu, takéto vysoké teploty sú na toto obdobie nezvyčajné, informuje portál iMeteo.sk.

Ochladí sa

Dokazujú to aj štvrtkové hodnoty, ktoré na niektorých miestach prekonali hranicu +20 °C. V tomto ohľade padol aj rekord zimy. V Hurbanove totiž namerali +20,7 °C.

Teplé počasie pokračovalo aj počas piatka. Zároveň na severe treba už k večeru počítať s pribúdaním oblačnosti a ojedinelým slabým dažďom.

„Počasie sa mierne zmení v sobotu, keď sa nad našu oblasť dostane studený front. Ten so sebou prinesie ochladenie, keď maximálne denné teploty vystúpia na približne +10 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

Predpoveď

Sobota: Prevažne polooblačno. Teploty 5 až 10 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 7 až 10 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 4 až –1 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota –1 a najvyššia denná 3 stupne C. Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota –3 a najvyššia denná 0 stupňov C. Vo výške 2000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota –5 a najvyššia denná –3 stupne C.

V nedeľu malá oblačnosť. Teploty 5 až 10 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 2 až –1 a najvyššie denné 7 až 10 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až –4 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až –3 a najvyššie denné 5 až 9 stupňov C.

Počasie na horách: Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota –3 a najvyššia denná 3 stupne C. Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota –4 a najvyššia denná 0 stupňov C. Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota –6 a najvyššia denná –3 stupne C.

Zdroj počasia: meteo.sk

Zdroj: iMeteo.sk/TASR