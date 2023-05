Zdroj: TASR/Jakub Kotian , Facebook.com/Hockey Slovakia , TASR/Martin Baumann Hokejisti ako prvých vyzvú Čechov: Za MEDAILAMI ich povedie kapitán Hrivík, príde aj POSILA! Dnes to vypukne! Slovenskí hokejisti odštartujú na svetovom šampionáte poriadne zostra. Nastúpia totiž o 15.20 proti Česku. Kapitánske céčko bude mať tradičný líder Marek Hrivík. 12. máj 2023 han Šport Hokej

12. máj 2023 han Šport Hokej Hokejisti ako prvých vyzvú Čechov: Za MEDAILAMI ich povedie kapitán Hrivík, príde aj POSILA! Dnes to vypukne! Slovenskí hokejisti odštartujú na svetovom šampionáte poriadne zostra. Nastúpia totiž o 15.20 proti Česku. Kapitánske céčko bude mať tradičný líder Marek Hrivík.

Marek Hrivík bude kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie na MS. Jeho asistenti budú Peter Cehlárik a Matúš Sukeľ.

Posila do obrany

Trénerský štáb národného tímu čaká na oficiálne potvrdenie príchodu obrancu Šimona Nemca, ktorý je po vypadnutí New Jersey Devils z play off NHL voľný pre potreby reprezentácie.

„Pracujeme na tom, aby sme jeho príchod mohli oficiálne potvrdiť čo najskôr. Má obrovskú chuť prísť reprezentovať Slovensko,“ uviedol na webe hockeyslovakia.sk asistent trénera Peter Frühauf.

Od štvrtkového zasadnutia direktoriátu MS je na súpiske SR 22 hráčov. Zatiaľ na nej nefigurujú obranca Dávid Mudrák a útočníci Mário Lunter a Andrej Kudrna. Na súpisku môžu tréneri napísať maximálne 25 hráčov.

Pre 31-ročného Hrivíka pôjde o druhú kapitánsku skúsenosť v tíme SR na vrcholnom podujatí. „Céčko“ mal na drese aj na bronzových ZOH 2022 v Pekingu. Slováci vstúpia do šampionátu v piatok o 15.20 SELČ duelom proti Česku.

Prišiel o zuby

Český hokejista Jiří Smejkal nastúpi v piatkovom zápase proti Slovensku na MS (15.20 SELČ) napriek nepríjemnému zraneniu na tréningu. Smejkal prišiel vo štvrtok o niekoľko zubov a v stretnutí bude mať celotvárový kryt. Meno brankára na postfederálne derby tréneri prezradiť nechceli.

„Máme troch vynikajúcich brankárov a súpisku sa dozviete hodinu pred zápasom. Veď to poznáte,“ citovali asistenta trénera Libora Zábranského české médiá. Tréneri si nechávali mená brankárov pre seba do poslednej chvíle aj na vlaňajšom šampionáte, kde Česi získali bronz. K dispozícii sú Šimon Hrubec, Karel Vejmelka a Marek Langhamer. Na štvrtkovom tréningu sa zranil aj lekár tímu Antonín Chochola, ktorý utŕžil ranu pukom do nosa.

Neboja sa nás

„Slováci majú postavenú hru na aktívnom napádaní a korčuľovaní. Majú v kádri veľa hráčov z našej extraligy, chalani z oboch tímov sa navzájom poznajú. Nebojíme sa nikoho, ale rešpektujeme každého,“ povedal k stretnutiu Zábranský. Na českej súpiske zostávajú dve voľné miesta, ktoré zaplnia posily z NHL alebo Daniel Voženílek s Martinom Kautom.

Tí zatiaľ len trénujú v dejisku. K dispozícii by mohol byť Ondřej Palát, ktorého New Jersey vypadlo v noci na piatok v konferenčnom semifinále NHL.

Predpokladaná zostava Česka v piatkovom zápase proti SLOVENSKU (15.20 SELČ):

Hrubec (Vejmelka, Langhamer) – Kundrátek, Kempný, Jordán, Zbořil, Košťálek, Dvořák, Knot, Němeček – Kubalík, Chytil, Červenka – Chlapík, Špaček, Smejkal – Sedlák, Sobotka, Tomášek – Beránek, Černoch, Flek

