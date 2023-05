WhatsApp na pretrase: Začali sa šíriť obavy z ODPOČÚVANIA! Čo na to spoločnosť?

Vývojár z Twitteru Foad Dabiri zdieľal snímku obrazovky zo svojho smartfónu s operačným systémom Android. Tá dokumentuje, ako aplikácia WhatsApp pristupovala k mikrofónu jeho smartfónu počas toho, ako spal a teda bez aktivity samotného používateľa.

Príspevok zdieľal tiež technologický vizionár a Dabiriho šéf Elon Musk s tým, že WhatsAppu nemožno dôverovať.

Pre úplnosť však treba povedať, že Twitter, ktorý vlastní práve Musk, je priamym konkurentom aplikácie WhatsApp, ktorú vlastní Meta, rovnako ako Facebook či Instagram.

Čo na to WhatsApp? Článok pokračuje na druhej strane.

WhatsApp has been using the microphone in the background, while I was asleep and since I woke up at 6AM (and that's just a part of the timeline!) What's going on? pic.twitter.com/pNIfe4VlHV

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.



We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp