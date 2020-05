Dnes o 16:05 Milan Hanzel Šport Hokej Hokejové kluby dostanú finančnú injekciu, tvrdí Lintner: KOĽKO to bude a KEDY sa začne liga?

Všetky kluby hokejovej Tipsport Ligy dostanú od spoločnosti Pro-Hokej finančnú čiastku presahujúcu sumy z predchádzajúcich sezón.

Nasledujúci ročník, ktorý by sa podľa slov riaditeľa spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintnera mohol začať v októbri, spestrí aj ligový Superpohár.

Kluby v problémoch

Pre pandémiu koronavírusu predčasne ukončená sezóna bez odohraného play off spôsobila v slovenskom hokeji veľké problémy. Z diváckeho i televízneho pohľadu sa neodohrali najatraktívnejšie zápasy, klubom spôsobili ušlé príjmy. V náročnej situácii sa však spoločnosti Pro-Hokej v spolupráci s najväčšími partnermi TL podarilo pre kluby zabezpečiť financie. „Veľmi rád konštatujem, že naši partneri sa k vážnej situácii postavili veľmi ústretovo a vďaka našim dohodám Pro-Hokej podporí kluby v takmer stopercentnej výške pôvodného finančného plánu. Myslíme však už aj na novú sezónu a uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je pre kluby náročné pripravovať svoje rozpočty bez ďalšej pomoci,“ povedal Lintner na štvrtkovom brífingu v Bratislave.

Aj iné možnosti

Na stredajšom spoločnom stretnutí vo Zvolene zástupcovia klubov diskutovali o ďalších možnostiach financovania, keďže ich mnohí lokálni partneri v dnešnej dobe zvažujú ďalšiu podporu hokeja. Kluby už pred pár týždňami vyzvali so žiadosťou o pomoc aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). „Zatiaľ k dohode nedošlo. Kluby nechcú len pasívne čakať, preto pripravujú obchodnú ponuku pre zväz, ktorá by mohla k dohode o pomoci napomôcť,“ uviedol Lintner.

Bude aj Superpohár

Šéf Pro-Hokeja už myslí na ďalší ročník TL, ktorý obohatí aj nový súťažný formát.

„Spoločne s našimi partnermi Tipsport, Kaufland a RTVS sme pripravili slovenský ligový pohár s názvom Kaufland Super Cup Tipsport Ligy. Vďaka RTVS sa najzaujímavejšie zápasy ligového Superpohára dokonca odvysielajú v priamych televíznych prenosoch počas rozbehnutej tipsportligovej sezóny 2020/2021.“

O čo presne pôjde?

Atraktivitu ligového Superpohára zvýši nasadenie prvej šestky tipsportligistov z predchádzajúceho ročníka. V boji o trofej ich doplnia dvaja postupujúci z kvalifikácie, v ktorej sa predstaví osem nominovaných slovenských klubov. Finálové zápasy by sa mali odohrať v januári 2021. "V súčasnosti intenzívne cítime beznádejný hlad po živej športovej emócii. Práve apríl a máj mal byť na našich obrazovkách plný domáceho a svetového hokeja vo vrcholnej kvalite. Oceňujeme preto nový hokejový produkt, prostredníctvom ktorého nášmu divákovi prinesieme boje tradičných klubových rivalov. Zároveň si plne uvedomujeme, že práve televízne prenosy podporia reštart športu v našej krajine,“ uviedol riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko.

Nebude sa vypadávať

Jedným zo spôsobov, ktorý by mohol hokejovým klubom pomôcť finančne zvládnuť budúci ročník, je uzavretie najvyššej slovenskej súťaže na jednu sezónu. Táto téma rezonuje medzi tipsportligovými klubmi v súvislosti s koronakrízou čoraz viac a k formátu sa prikláňa aj riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner. Rovnako ako v predošlej, predčasne skončenej sezóne by z Tipsport Ligy nikto nevypadol, ale ani by do nej nepostúpil.

„Absolútna väčšina tipsportligových klubov je toho názoru, že by bolo z hľadiska strategického nastavenia budúcej sezóny veľmi prospešné, aby sa nevypadávalo. Ja osobne som tiež fanúšikom tohto formátu, minimálne pre nasledujúcu sezónu. Potrebujeme nechať kluby robiť v nasledujúcom období viac strategické ako každodenné rozhodnutia, ktorými by riešili vlastnú existenciu. Treba im dať viac voľnosti,“ povedal pre TASR Lintner.

Kto nahradí MAC?

Spomedzi dvoch maďarských účastníkov s určitosťou nebude v Tipsport Lige pokračovať MAC Újbuda, ktorý sa chystá vrátiť do Erste Ligy. Budúcnosť DVTK Miškovec v tejto chvíli nie je ohrozená. Otázne je, či MAC nahradí iný maďarský klub. „Zmluva s Maďarským hokejovým zväzom je podpísaná aj na budúcu sezónu, tým pádom má garantované dve miestenky pre svoje tímy. V princípe si tak môže vybrať ľubovoľné dva kluby, ktoré by po splnení licenčných podmienok hrali Tipsport Ligu. Je jasné, že v aktuálnej situácii je financovanie tejto dohody pre budúcu sezónu obtiažne, až nereálne. Ako Pro-Hokej sme pripravení túto zmluvu otvoriť a prípadne ju modifikovať. Snažili by sme sa nájsť riešenie v podobe upravenia počtu na iba jedného či žiadneho maďarského účastníka. Rokovania s maďarským zväzom sa začnú niekedy na budúci týždeň,“ prezradil Lintner na štvrtkovom brífingu.

Zdroj: TASR