29. júl 2020
Hrabko: Odvolávanie Matoviča bolo kino a legitimizácia podvodu, Remišová ukázala politickú slabosť

Bola to istým spôsobom legitimizácia podvodu. Lebo ak niekto zdôrazňuje, že poslanci môžu hlasovať slobodne, môže to znamenať, že v iných prípadoch tak nehlasujú, povedal publicista Hrabko.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) bol 24. júla po prvýkrát vystavený parlamentnému hlasovaniu o nedôvere. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podporilo v Národnej rade SR iba 47 zo 125 prítomných poslancov.

Bolo to kino

Premiér čelil odvolávaniu pre kauzu jeho diplomovej práce, ale aj pre jeho pôsobenie v kresle premiéra a ešte pred otvorením schôdze avizoval, že v prípade vyslovenia nedôvery odíde z politiky bez toho, že by to ovplyvnilo zloženie vládnej koalície. Poslancov vyzval, aby hlasovali slobodne, podľa svojho svedomia.

„To bolo kino. Igorovi Matovičovi sa to z viacerých príčin ľahko hovorilo, jedna z nich je, že to povedal po rokovaní koaličnej rady, na ktorej odznelo, že nikto nebude hlasovať za pád vlastnej vlády. Že nikto nevysloví premiérovi nedôveru. Bola to istým spôsobom legitimizácia podvodu. Lebo ak niekto zdôrazňuje, že poslanci môžu hlasovať slobodne, môže to znamenať, že v iných prípadoch tak nehlasujú,“ reagoval publicista Juraj Hrabko.

Politická slabosť

Ak sa Veronike Remišovej (Za ľudí) nepodarí získať post predsedu strany, bude sa uchádzať o pozíciu jej podpredsedu. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii portálu TVnoviny.sk.

„Podľa môjho názoru Veronika Remišová ukázala politickú slabosť, keď ustúpila napriek tomu, že má podporu niektorých regionálnych organizácií, aj otca – zakladateľa strany,“ reagoval Hrabko na ochotu Remišovej akceptovať aj nižšiu stranícku funkciu. „Ak by nebola zvolená, bolo by to politické zaucho Andrejovi Kiskovi,“ dodal.

Štátny tajomník MV SR a bývalý šéf tímu Gorila Lukáš Kyselica odchádza na vlastnú žiadosť zo svojej funkcie. Podľa medializovaných informácií kandidoval do parlamentu ako tajný príslušník Vojenského spravodajstva.

„Nikto nemohol pánovi Kyselicovi zakázať kandidovať, má tak pasívne, ako aj aktívne volebné právo. Vyplýva mu to priamo z ústavy. Druhá vec je, či sa môžu pracovníci tajných služieb politicky angažovať. Ak sa politicky angažujete, máte odísť z tajnej služby,“ konštatoval Hrabko.

