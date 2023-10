Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Hrozí návrat koncesionárskych poplatkov? Platiť by sme mohli takmer TRIKRÁT viac! Koncesionárske poplatky sme prestali platiť iba pred niekoľkými mesiacmi a končiaca vláda Ľudovíta Odóra ich chce opäť vrátiť. Koľko by sme mali platiť? 13. október 2023 Zo Slovenska

13. október 2023 Zo Slovenska Hrozí návrat koncesionárskych poplatkov? Platiť by sme mohli takmer TRIKRÁT viac! Koncesionárske poplatky sme prestali platiť iba pred niekoľkými mesiacmi a končiaca vláda Ľudovíta Odóra ich chce opäť vrátiť. Koľko by sme mali platiť?

Koncesionárske poplatky sa zrušili od 1. júla tohto roka, financovanie verejnoprávnych médií je tak zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtu.

Trojnásobný nárast

Financovanie verejnoprávnej televízie oddelené od štátneho rozpočtu môže však znamenať väčšiu nezávislosť médií a tiež šetrenie na výdavkoch štátneho rozpočtu ročne vo výške viac ako 200 miliónov eur. Vyplýva to z Návrhu na ozdravenie verejných financií Ministerstva financií (MF) SR.

Kým v čase ich zrušenia bola suma koncesionárskych poplatkov 4,64 eur, vláda odborníkov navrhuje základnú sadzbu koncesionárskych poplatkov na rok 2024 v hodnote 12,5 eura mesačne.

„Koncesionárske poplatky na RTVS boli od 1.7.2023 zrušené. Zároveň bol navrhnutý mechanizmus financovania cez štátny rozpočet. To znamená, že je to nepriamo financované cez dane, ktoré vo všeobecnosti vytvárajú daňové bremeno a narúšajú tak ekonomickú aktivitu,“ píše sa v návrhu s tým, že „Priame platenie koncesií nedemotivuje ekonomickú aktivitu, a teda takýto poplatok je menej škodlivý pre ekonomický rast.“

Koľko platia v okolitých krajinách?

Pre porovnanie, podľa návrhu aktuálne v Česku platia 7 eur mesačne, v Rakúsku 29 eur mesačne a v Poľsku 5 eur mesačne. Maďarsko nemá zavedený poplatok.

Z návrhu zároveň vyplýva, že domácnosti by mali jednotnú sadzbu a firmy by platili podľa počtu zamestnancov. „Zároveň by existovali oslobodenia pre domácnosti dôchodcov, osôb ŤZP a poberateľov dávok v hmotnej núdzi (rovnako ako v rokoch 2020 až 2022),“ stojí ďalej v návrhu.

