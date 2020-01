Dnes o 11:43 Lucia Šútorová Šport Ostatné športy Hrozivý pád Vlhovej: Alpskú kombináciu Svetového pohára nedokončila

Náročná trať vyradila niekoľko favoritiek. Jazdu nedokončila ani naša lyžiarka Petra Vlhová.

Zdroj: TASR

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila nedeľnú alpskú kombináciu Svetového pohára. V rakúskom stredisku Altenmarkt-Zauchensee vypadla v prvej časti – superobrovskom slalome, keď jej po dvoch nádejných medzičasoch vypla lyža v technicky náročnej zákrute.

Vlhová mala smolu, so štartovým číslom 11 totiž rozbehla super-G sľubne. V hornej kĺzavej časti nabrala potrebnú rýchlosť a na druhom medzičase mala náskok 12 stotín na priebežnú líderku Federicu Brignoneovú z Talianska.

Potom jej však v ostrej zákrute vo veľkej rýchlosti vyplo viazanie a súťaž sa pre ňu skončila. V technických pasážach vypadlo i množstvo ďalších pretekárok, podobne vypla lyža aj Nórke Kajse Vickhoffovej Lieovej.

Skončila aj Shiffrinová

Vypadla aj líderka SP Mikaela Shiffrinová, ktorá doplatila na chybu v terénnych vlnách. Zaváhanie konkurentiek využila ďalšia favoritka Wendy Holdenerová, Švajčiarka figurovala po super-G na nádejnom treťom mieste. Majsterka sveta z Are zaostávala za vedúcou Taliankou Federicou Brignoneovou o pol sekundy, čo bol odstup, ktorú pri jej slalomových kvalitách mohla ľahko zmazať v druhej časti (12.00). Na priebežnej druhej pozícii bola ďalšia Talianka Marta Bassinová (+0,22).

Vytvorila si náskok

Organizátori majú právo rozhodnúť o tom, či prvá časť kombinácie bude super-G alebo zjazd. Vzhľadom na poveternostné podmienky uplynulých dní i náročnosť zjazdovky postavili super-G, ktorý mal však v hornej časti charakter zjazdu. Vlhová tam využila svoje fyzické parametre a na prvých desiatich sekundách mala so štartovým číslom 11 najlepší medzičas. Do prvých ťažších bránok vletela ako víchor, v jednej z nich stratila na okamih stabilitu, ale skvele chybu ustála a po 30 sekundách jazdy mala stále náskok (12 stotín). Vzápätí však doplatila na situáciu v jednej z najťažších tiahlych zákrut, kde „prehranila“ terénne nerovnosti a vypla jej v plnej rýchlosti lyža. Našťastie jej pád nebol nebezpečný a kývajúc divákom okamžite zlyžovala do cieľa.

Vypadnutie ju mrzí

„V prvom momente som chcela najmä zabrzdiť, nie je to zábava, keď vypne lyža v takej rýchlosti. Mohlo sa stať čokoľvek. Našťastie, dobre to dopadlo. Nebola to moja chyba, proste sa to stalo, vošla som priamo do jamy a čelila som tam obrovským silám. Dlho sa mi to už nestalo,“ povedala pre ORF Vlhová. Vypadnutie mrzí o to viac, že jej čas na druhom medzičase bol zo všetkých pretekárok najlepší.

„Počula som, že som bola celkom rýchla, aj preto ma to mrzí. Chcela som dať do toho všetko, riskovala som, išla som na hrane, vypla mi však lyža a skončila som,“ uviedla Vlhová, ktorej sa o lyže stará servisman Matteo Baldissaruti: „Musím sa porozprávať s Matteom, asi aj on bude trochu zodpovedný za to, čo sa stalo. Nedávam mu to však za vinu. Snažím sa zobrať z toho to pozitívne, aspoň si trochu oddýchnem pred utorkovým slalomom vo Flachau.“

Z prvej pätnástky štartujúcich vypadlo až sedem pretekárok, teda neštandardne veľký počet. Medzi nimi olympijská víťazka v kombinácii Michelle Gisinová a dvojnásobná majsterka sveta v zjazde Ilka Štuhecová. Nórke Kajse Lieovej tiež vypla lyža a s 21-kou sa na trať vydala Vlhovej rivalka Mikaela Shiffrinová. Fenomenálna Američanka tiež najprv spravila chybu na terénnych vlnách, keď jej rozhodilo lyže a v ďalšej zákrute v snahe zostať v optimálnej línii zatlačila na vnútornú lyžu a po klasickej „školáckej“ chybe sa v páde skĺzla mimo trate.

