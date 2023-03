Zdroj: TASR HRÔZOSTRAŠNÁ smrť mladého študenta: Hlavňou samopalu si prepichol krk Pri behu so samopalom mladík podľa portálu iDnes.cz zakopol a hlaveň sa mu zapichla do krku a čeľuste. 6. marec 2023 Jakub Forgács Krimi Zo zahraničia

6. marec 2023 Jakub Forgács Krimi Zo zahraničia HRÔZOSTRAŠNÁ smrť mladého študenta: Hlavňou samopalu si prepichol krk Pri behu so samopalom mladík podľa portálu iDnes.cz zakopol a hlaveň sa mu zapichla do krku a čeľuste.

Po nešťastí na bratislavskej policajnej akadémii prišla ďalšia smutná správa zo školského prostredia. Študent prvého ročníka Univerzity obrany zomrel minulý týždeň pri výcviku so zbraňou v českom Vyškove. Informoval o tom portál iDnes.cz.

„Podľa zistení MF DNES je za smrťou nešťastná náhoda, ktorej pravdepodobne inštruktori nemohli zabrániť. Pri behu so samopalom totiž mladík zakopol a hlaveň sa mu zapichla do krku a čeluste,“ uvádza portál so slovami, že následkom zranení podľahol v nemocnici.

Inštruktori podľa iDnes.cz mladíkovi po nešťastí okamžite zavolali lekára a sami sa mu snažili poskytnúť prvú pomoc, pretože masívne krvácal. „Zomrel po prevoze záchrannou službou v nemocnici,“ povedal pre portál hovorca školy Vladimír Šnidla.

