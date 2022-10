4 Galéria Zdroj: Tipsport Hviezdy hudobnej scény 90tych rokov už onedlho v Banskej Bystrici! Banská Bystrica sa už o pár dní stane dejiskom veľkej koncertnej show. 31. október 2022 Tlačové správy

4 Galéria

Mesto pod Urpínom síce nepatrí do kategórie najvyhľadávanejších lokalít pre nadšencov hudby, zažili sme si však aj veľkolepé koncerty, keď ako v jedinom slovenskom meste v r. 2000 koncertoval britský Iron Maiden, alebo keď ulice nášho mesta zaplnili tisícky fanúšikov kapely Nightwish, v roku 2015. Tieto časy sa v našom meste už nezopakovali. Až doteraz…

V rozhovore s organizátorom 90s The Show, Andrejom Botlikom, sa okrem iného pýtame, ako prebieha príprava na najväčšie halové podujatie svojho druhu v Banskobystrickom kraji, aký je záujem zo strany fanúšikov o tematické 90s kapely, ako aj to, či je Banská Bystrica pripravená stať sa destináciou pre koncertný alebo event turizmus.

Koncert 90s The SHOW je spojený so slávnostným otvorením Tipsport arény. Prečo ste sa rozhodli otvorenie spojiť práve s takýmto koncertným podujatím?

Tipsport arénu sme už síce oficiálne otvorili, hráme tam TIPOS Extraligu, fanúšikovia HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA teda arénu už dôverne poznajú. Chceli sme však pozvať širokú verejnosť, aby videla v akom stave je dnes aréna a aby si všetci mohli zažiť širšie spektrum ponuky tohto miesta. Tipsport aréna nemusí byť totiž len dianím hokejových zápasov, krasokorčuľovania, či korčuľovania na ľade pre verejnosť. Má oveľa väčšie využitie a boli by sme radi, keby si Banskobystričania zvykli na to, že v našom meste vzniklo miesto, kde to môže a veríme, že aj bude žiť.

Poukazujete na fakt, že v Banskej Bystrici nemáme kultúrny stánok a ľudia sa nemajú prakticky kde zabaviť?

Máme amfiteáter, ktorý hostí krásne podujatia a koncerty, je však limitovaný sezónne. Máme aj svetový klub Ministry of Fun, miesto s jedinečnou kvalitou hudby a laser efektov široko-ďaleko. Chýba nám však veľká hala, ktorá bez problémov zabaví aj tisícky ľudí. A práve preto sme radi, že ponukou arény môžeme takpovediac zaplátať „dieru“ v tomto eventovom resp. koncertnom priestore.

Prečo ste sa rozhodli pre tému deväťdesiatych rokov?

Lebo má podľa nás široký záber. Veľká časť ľudí produktívneho veku na deväťdesiatych rokoch vyrastala. Mladšie generácie ju možno na YouTube nevyhľadávajú, ale poznajú ju minimálne z rádií, alebo od rodičov a je to azda tá najklasickejšia hudba, na ktorú sa zároveň skvele tancuje.

Ako zareagovala verejnosť? Je o podujatie záujem?

Záujem je veľký, musíme povedať, že sme prekvapivo vypredali už všetky prémiové vstupy. Len teraz sme sa rozhodli uviesť do predaja ďalší prémiový priestor – VIP A1 zónu, keďže VIP Lounge bol spolu so Skyboxami vypredaný veľmi rýchlo. Máme za to, že Banskobystričania ocenili túto príležitosť, v našom meste sa naozaj nedejú často podobné podujatia, preto si to naši obyvatelia možno aj viac vážia a keď sa niečo deje, tak prídu. A to si vážime my.

Do podujatia ostáva pár dní. Ako prebiehajú posledné organizačné prípravy?

Určite sa až do posledného dňa nezastavíme. Čaká nás obrovská akcia, nedá sa to s hokejovými zápasmi ani len porovnať. Pracujeme však s profesionálmi s BDM group, pódium, osvetlenie, efekty a samozrejme aj zvuk bude pod taktovkou Ministry Rental Service, preto sa fanúšikovia môžu spoľahnúť na najvyššiu kvalitu hudobného zážitku. Očakávame pritom viac ako 4000 ľudí, plus servis, obsluha vo viac ako 12 bufetoch a samozrejme interpreti a celé ich tímy.

Majú interpreti nejaké špeciálne požiadavky, prípadne evidujete nejaké tie „hviezdne maniere“?

Povedal by som, že je to zatiaľ v rámci normy. Nemajú nereálne požiadavky, čo je fajn, lebo sú aj umelci, ktorí vám rovno povedia, že nechcú byť ubytovaní v meste, dokonca ani len na Slovensku a pýtajú sa do Viedne. Naši interpreti takéto maniere nemajú, napriek tomu, že stále cestujú po celom svete, keďže sú často obsadzovaní. Samozrejme, aj oni majú svoje požiadavky, ktoré sú však úplne v norme a ktorým radi vyhovieme. V meste a jeho okolí máme hotely, ktoré spĺňajú požiadavky aj náročnejšej klientely. Veríme však, že aj prevádzky gastro a služieb v Banskej Bystrici budú mať čo ponúknuť návštevníkom, ktorí pricestujú nielen za týmto podujatím, ale aj za ďalšími, ktoré aréna v budúcnosti pripraví.

90s THE SHOW sa uskutoční 5. novembra 2022 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch Tipsport arény. Naživo vystúpia legendy 90tych rokov: East 17, Mr. President, Twenty 4 Seven, Corona, Haddaway a Fun factory. Po koncerte ešte nasleduje 90s Megamix, pričom celý večer sa postará o dobrú náladu dvojica z rádio Vlna – známy moderátor Martin „Chyno“ Chynoranský a DJ Martin.

Vstupenky nájdete na ticketportal.sk.

