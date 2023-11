Zdroj: TASR/AP photo/Rich Fury/Invision Ich najznámejšie piesne kraľovali diskotékam: Zomrel zakladajúci člen Kool & The Gang George "Funky" Brown priznal fanúšikom zdravotné problémy iba pred niekoľkými mesiacmi. Už skôr ale povedal, že dlhodobo zápasí s depresiami. 18. november 2023 Zo zahraničia

18. november 2023 Zo zahraničia Ich najznámejšie piesne kraľovali diskotékam: Zomrel zakladajúci člen Kool & The Gang George "Funky" Brown priznal fanúšikom zdravotné problémy iba pred niekoľkými mesiacmi. Už skôr ale povedal, že dlhodobo zápasí s depresiami.

Zdroj: TASR/AP photo/Rich Fury/Invision

Vo veku 74 rokov zomrel George „Funky“ Brown, zakladajúci člen legendárnej skupiny Kool & The Gang. O jeho odchode informoval portál tn.cz, na základe správy hudobného servera Rolling Stone.

Ich najznámejšie piesne vo svojej dobe kraľovali diskotékam.

„Brown po dlhom boji podľahol zákernej rakovine pľúc, svet opustil 16. novembra v kalifornskom Los Angeles. Zdravotné problémy priznal svojim fanúšikom iba pred niekoľkými mesiacmi. Už skôr ale povedal, že dlhodobo zápasí s depresiami a závislosťou na liekoch,“ píše ďalej server.

Najväčšie hity pod jeho rukami

Brown sa podieľal na tvorbe najznámejších hitov kapely Kool & The Gang, pri ktorej zrode v roku 1964 stál.

Pod jeho rukami vznikli hity ako Celebration alebo Get Down On It, ktoré si získali srdcia miliónov fanúšikov po celom svete. Práve tento rok v júli vydali Kool & The Gang nový album, ktorý Brown produkoval. V auguste sa však oficiálne rozhodol odísť do hudobného dôchodku. Zostala po ňom manželka a päť detí.

archívne foto

Zdroj: Instagram.com/buuski

Zdroj: Dnes24.sk