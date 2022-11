Zdroj: TASR/AP Na svete je OSEM miliárd ľudí! O rok by Čína mala stratiť prvenstvo NAJĽUDNATEJŠEJ krajiny Určiť presný počet obyvateľov sveta je náročné a OSN priznáva, že súhrnné údaje by mohli byť k dispozícii o rok až o dva, píše na svojom internete stanica BBC. 16. november 2022 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

India by mala v roku 2023 predbehnúť Čínu a stať sa najľudnatejšou krajinou sveta. V súčasnosti majú každá z nich viac než 1,4 miliardy obyvateľov. TASR správu prevzala v utorok z webovej stránky Organizácie Spojených národov (OSN).

Osem miliárd

Počet obyvateľov Zeme by mal podľa odhadov OSN v utorok 15. novembra dosiahnuť osem miliárd. Dva najľudnatejšie regióny sveta sa nachádzajú v Ázii: juhovýchodná Ázia s 2,3 miliardami obyvateľov a stredná a južná Ázia s 2,1 miliardami.

Určiť presný počet obyvateľov sveta je náročné a OSN priznáva, že súhrnné údaje by mohli byť k dispozícii o rok až o dva, píše na svojom internete stanica BBC. Hranica osem miliárd by však podľa najpriaznivejších odhadov mala byť dosiahnutá 15. novembra.

Populačný rast je však podľa OSN v súčasnosti najpomalší za obdobie posledných viac než 70 rokov. V roku 2020 tento rast klesol pod jedno percento.

Populácia starne

V 80. rokoch tohto storočia by počet obyvateľov Zeme mal dosiahnuť 10,4 miliardy a na tejto úrovni by sa mal udržať až do roku 2100.

Svetová populácia tiež starne. Desať percent obyvateľov má viac než 65 rokov a do roku 2050 sa tento podiel zvýši na 16 percent.

Stredná dĺžka života pri narodení bola v roku 2019 na úrovni 72,8 roka a od roku 1990 sa zvýšila o takmer deväť rokov. Do roku 2050 by sa však z dôvodu zvyšujúcej sa úmrtnosti mala znížiť na 72,2 roka. V roku 2021 klesla z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 na 71 rokov.

