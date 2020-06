2. jún 2020 MAK Správy Zo Slovenska Je mi ľúto, kam Robert Fico ľudsky speje, Monika Beňová sa pustila do šéfa

Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová sa v rozhovore pre Denník N sťažuje aj na to, že ju predseda strany ignoruje. Je na Pellegriniho strane?

Zdroj: TASR

Súčasná europoslankyňa Monika Beňová bola líderkou kandidátky Smer-SD do eurovolieb. Patrila dlhé roky medzi najbližších spolupracovníkov Roberta Fica, no dnes je jedným z jeho najtvrdších kritikov v strane.

V rozhovore s Mirom Kernom pre Denník N otvorene priznáva napätú situáciu v strane. Na otázku, či by mal Pellegrini vystriedať Fica, odpovedá jednoznačne. „Nevidím teraz nikoho iného, kto by mal parametre, že by mohol konkurovať Ficovi,“ a vo svojich vyhláseniach ide ešte ďalej. „Malo by sa vymeniť vedenie (strany), vrátane Roberta Fica,“ myslí si.

Tiež hovorí, že jej je „aj ľúto, kam ľudsky Robert Fico speje“ a myslí si, že strane už dal všetko a „mal by jej umožniť ísť ďalej“.

To ale, či ostane v strane alebo sa bude prípadne porúčať s Petrom Pellegrinim, necháva zatiaľ otvorené a podľa jej slov sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu.

Riešenia sa snažila nájsť aj u Roberta Fica, ale neúspešne. „Už od volieb, teda niekoľko mesiacov, sa usilujem stretnúť s Robertom Ficom a rada by som sa s ním porozprávala. Márne.“

Blaha ako nástupca Fica?

Europoslankyňa sa tiež zamýšľa nad tým, kým by mohol „pellegrinovcov“ Robert Fico personálne nahradiť a ako to vidí s osudom strany.

„Po ďalších voľbách sa Smer zrejme ešte do parlamentu dostane, ale o ďalšie štyri roky už bude mať Robert blízko k šesťdesiatke a neviem, koho by bol schopný postaviť vedľa seba ako nových lídrov – aj vzhľadom na to, ako vysokú mieru nedôvery má voči iným ľuďom. A ak skryto dúfa, že by takýmto lídrom mohol byť Ľuboš Blaha, vôbec nevie čítať situáciu v spoločnosti,“ analyzuje Beňová.

„Blaha sa síce deklaruje ako marxista, v skutočnosti je však antisystémový politik. A antisystém ponúka možno 15 percent, z ktorých desať má Kotleba a zvyšok je niekde okolo Harabina a jemu podobných. Tam nie je potenciál rastu Smeru, ale v dobrej ľavicovej politike. A okrem Blahu mu nikto iný nezostal,“ dodala v rozhovore pre Denník N.

Zdroj: Dnes24.sk