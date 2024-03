1. marec 2024 Jakub Forgács Regióny Je toto NORMÁLNE!? Ľudí ŠOKOVAL kamión na pešej zóne, FOTO V Banskej Bystrici sa podarilo zachytiť poriadnu kuriozitu. Ľudia len nechápavo krútili hlavami.

Mestská poslankyňa Hana Kasová zverejnila na sociálnej sieti zábery kamióna na pešej zóne v Banskej Bystrici. Je to o to prekvapujúcejšie, že to bolo vo štvrtok o 18.40 hod., teda v čase, kedy sa na Námestí SNP bežne prechádza množstvo ľudí.

Šokovaní Bystričania

„Neuveriteľné – kamión na Námestí SNP,“ napísala k svojmu príspevku Kasová a nebola veru jediná, ktorá bola zaskočená. „Nie je to normálne,“ reagovala Irena. „Dole na vjazde do pešej zóny je uvedená aj značka s maximálnou hmotnosťou vozidla, ktoré môže do zóny vojsť. Bolo by prinajmenšom smutné, ak ju šofér z povolania ignoroval,“ poukázal Tomáš.

„Videli sme ho, ako si to šinul po Dolnej hore poriadnou rýchlosťou. Myslela som, že zablúdil,“ spomenula Magdaléna.

Kontaktovali sme preto aj mestskú políciu, aby sme zistili, či mal kamión na takýto „prekvapivý“ vjazd povolenie. „Mesto Banská Bystrica neeviduje povolenie na vjazd uvedeného nákladného automobilu a vo veci bude vykonávané objasňovanie priestupku na základe dostupných kamerových záznamov,“ uviedla pre spravodajský portál Dnes24.sk Diana Lunterová, hovorkyňa Mestskej polície v Banskej Bystrici.

