Je vaším SNOM život v Chorvátsku? Muž ponúka ubytovanie úplne ZADARMO

Ľudia, ktorí by chceli dlhodobo žiť v Chorvátsku, majú aktuálne jedinečnú príležitosť. Muž totiž ponúka ubytovanie priamo v Splite úplne zadarmo. Informoval o tom server tn.cz s odvolaním sa na web Slobodna Dalmacija.

Výhľad na more

Ide o ubytovanie v novostavbe s jedálňou, obývačkou, kuchyňou, súkromným parkoviskom a výhľadom na more. Muž ponuku na bezplatné ubytovanie zverejnil na sociálnej sieti.

Ponuka má jednu podmienku. „Nájomník“ sa musí starať o dom a rovnako ho čaká aj údržba bazéna.

Má to háčik

Ak vás ponuka zlákala, dajte si pozor na malý háčik. V dome nebudete môcť bývať celoročne, ale iba počas 7 mesiacov mimo hlavnej turistickej sezóny. „Zbytok roka je možnosť ubytovania v niektorom z apartmánov v zariadení. Všetky režijné náklady budú hradené. Možnosť privyrobiť si počas sezóny,“ píše sa v lákavej ponuke na sociálnej sieti.

Budova bola postavená na účely prenájmu turistom a nikto v nej trvalo nebýva. „Žijem v Dubrovníku a chcel som ponúknuť možnosť ubytovania zadarmo výmenou za to, že niekto ten priestor bude udržiavať, keď budem preč,“ vysvetlil.

Nebráni sa ani neznámym

Podobný systém nie je pre majiteľa žiadnou novinkou. Ako prezradil, v minulosti tam napríklad žila pani, ktorá ale zomrela. V dome sa na čas usadil aj jeho kamarát. Ten však odišiel za prácou mimo Chorvátska.

Na ponuku sa už ozvalo niekoľko záujemcov. Muž sa ale rozhodne až na základne pohovorov. Síce by bol najradšej, keby sa do domu nasťahoval niekto, koho pozná, no nebráni sa ani úplne neznámemu človeku.

