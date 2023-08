Zdroj: instagram.com/saradesy88 , instagram.com/ksamiil_albania Predĺžte si LETO: Užite si Maldivy Európy či iné LACNÉ lokality Ak ste si slnko poriadne neužili, vydajte sa za ním! Nečakajte na vytúžené teplo a doprajte si destinácie s príjemnými cenami. 20. august 2023 Magazín Cestovanie

Tohtoročné leto je ako na hojdačke. Horúce dni sa rýchlo striedajú s ochladením, čo neteší žiadneho milovníka stáleho teplého počasia.

Nestihli ste si ešte oddýchnuť alebo máte pocit, že vám jedna dovolenka nestačí? Skúste sa vybrať za slnkom mimo Slovenska.

Turecko

Obľúbenou destináciou Slovákov je krajina polmesiaca. Aj vy sa môžete za necelé dve hodiny slniť na pieskovej pláži alebo kúpať v teplom mori. Do tejto dovolenkovej destinácie sa odlieta z Bratislavy, Košíc, Sliača, Popradu a Piešťan či Viedne.

No okrem stabilného počasia a preslávených špecialít, ponúka skvostné antické, osmanské, byzantské a seldžucké pamiatky. Doprajte si all inclusive od 499 eur a to spiatočnou letenkou! Skvelou správou je, že za prijemným počasím a priezračným morom môžete vycestovať aj v priebehu septembra. Najnavštevova­nejšími destináciami v Turecku sú Alanya, Kemer, Fethiye, Oludeniz, Gemile či Izmir a Iztuzu.

Záhreb

Ak ste fanúšikom histórie, kultúry a dobrého jedla, možno vás zláka hlavné mesto Chorvátska. Spiatočné letenky do Záhrebu počas leta zoženiete od 61 eur. Po takmer hodine letu z Bratislavy na vás čaká slávna Záhrebská katedrála, lanovka, kostol sv. Marka, skvostná botanická záhrada a množstvo pekných uličiek.

V prípade, že si chcete zresetovať hlavu, vydajte sa do klubov, barov či krčiem so živou hudbou. Tak či onak, ak sa vyberiete kamkoľvek, nudiť sa rozhodne nebudete.

Kam sa ešte vybrať v závere leta či začiatkom septembra? Učarujú vám možno Maldivy Európy alebo táto destinácia! Nájdete na druhej strane.

