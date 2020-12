21. december 2020 Tlačové správy Je zákaz na Slovensku vhodným riešením? Riaditeľka ústavu na liečbu závislostí pred ním varuje

Jednou z najväčších hrozieb v prípade plošného zákazu hazardu je aj rozmach nelegálnych herní. Asociácia zábavy a hier vidí riešenie nie v zákaze, ale v zdravej komunikácii s mestami.

Začiatkom decembra diskutovali o zákaze hazardu na Slovensku podpredseda ZMOS Jozef Turčány, hovorkyňa Asociácie zábavy a hier, ktorá združuje slovenských prevádzkovateľov herní Dominika Lukáčová a riaditeľka Sanatória AT Jana Žemličková.

Venovali sa novej legislatíve ktorá vstúpila do platnosti začiatkom novembra tohto roku a v otázke plošného zákazu hazardných prevádzok roz­viazala mestám a obciam ruky.

Predchádzajúca úprava bola dostačujúca

V otázke nutnosti novelizovať platné právne predpisy o hazardných hrách sa Združenie miest a obcí Slovenska vyjadrilo jasne už začiatkom júla, keď sa návrh predmetnej novely ocitol v parlamente. Podľa ZMOS bola vtedajšia úprava dostačujúca. V diskusii to potvrdil aj výkonný podpredseda Združenia Jozef Turčány, ktorý tvrdí, že už na základe vtedy platnej legislatívy prišlo k značnej redukcii počtu herní.

„Vďaka zákonu prijatému v roku 2019 odišlo z trhu bezmála 3000 herní, takže technické parametre, ktoré boli v zákone nastavené, zafungovali,“ uviedol Turčány. Súhlasí s ním aj Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier. Hovorkyňa zdôrazňuje, že asociácia neodmieta reguláciu, no musí byť relevantná.

***„Nie každú reguláciu považujeme za zlú alebo nešťastnú. Boli tam aj správne rozhodnutia, napríklad tie, že automaty nebudú voľne dostupné v krčmách, ale budú sa koncentrovať iba v herniach.“ Lukáčová spomína aj podmienku petície, ktorá zo súčasnej právnej úpravy úplne vypadla a mestám aj obciam je v súčasnosti umožnené hazard zakázať iba prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schváleného na úrovni mestského zastupiteľstva.

„Ak chceme ochrániť ľudí, tak musíme v prvom rade poznať ich názor,“ tvrdí Lukáčová. „To, čo sa deje teraz, je už nadpráca smerujúca k prohibícii,“*** uzatvára.

Nástrahy zákazu

Pred plošným zákazom varovala aj Jana Žemličková, riaditeľka Sanatória AT, ktoré sa venuje nielen psychoterapii, ale aj liečbe závislostí.

„Zákaz vo výchovnom procese je trest. Ak spájam zákaz s podnikaním, to sú dve úplne odlišné veci. Lebo právo na podnikanie má každý. Skôr než o zákaze, by sme mali hovoriť o výchove obyvateľov,“ uviedla Žemličková. Zároveň tvrdí, že jediným riešením pre chorobných gamblerov je terapia, nie zatvorenie prevádzok.

„Dôležité je meniť postoj k človeku, ktorý smeruje k aktivite a nie aktivity, ktoré smerujú k človeku. Kto chce hrať, hrať bude. Kto túži po nasýtení, nájde si svoju drogu.“ Dominika Lukáčová pripomína aj tzv. Register vylúčených osôb, ktorý úspešne funguje už približne jeden rok. Sú v ňom zapísané tie najzraniteľnejšie osoby, vrátane chorobných gamblerov, ktorí sú liečení alebo poberateľov sociálnych dávok.

„Každý, kto vchádza do prevádzky, sa musí preukázať občianskym preukazom, na základe ktorého prevádzkovateľ herne overí, či sa v tomto registri daná osoba nenachádza. Až potom jej vstup do herne umožní.“

Nástup nelegálneho hazardu

Jednou z najväčších hrozieb v prípade plošného zákazu hazardu je aj rozmach nelegálnych herní. Dominika Lukáčová zdôrazňuje, že pod pojmom čierne herne si ľudia častokrát mylne predstavujú doterajších prevádzkovateľov, ktorí budú podnikať napriek zákazu ďalej.

„Tí skončia a namiesto nich nastúpia rôzne zločinecké skupiny, ktoré to prevádzkovať budú,“ zhrnula Lukáčová. „(Zákaz) je nekontrolovateľný a spôsobuje to problémy a samozrejme aj výpadky v rozpočte,“ dodáva z pohľadu miest a obcí podpredseda ZMOS, Jozef Turčány.

Jednoduchá náhrada kamenných herní

Turčány pripomína aj otázku online hazardných hier. Uvádza, že mestá a obce ju žiadali riešiť už dávnejšie. Z online hazardu totiž nemajú samosprávy šancu získať žiadne finančné prostriedky. „Je to priestor na odliv veľkých finančných zdrojov mimo územia krajiny,“ dodáva Turčány. Dominika Lukáčová zase varuje pred falošným „pocitom bezpečia“, ktorý môže plošný zákaz kamenných herní navodiť.

„Počas prvej vlny koronakrízy, kedy boli zavreté herne takmer na tri mesiace, sme mohli vidieť správanie hráčov. Na prvý pohľad poklesli hovory hráčov na linku pomoci, čo akoby znamenalo celkový pokles hráčov. Absolútne to však vylučuje správa štátneho prevádzkovateľa lotérii, ktorý mal 60% nárast hráčov. Tí hráči, ktorí v zatvorených herniach neboli, sa podľa všetkého vyskytli v online priestore.“

Nájsť správne riešenie

Asociácia zábavy a hier vidí podľa Dominiky Lukáčovej riešenie nie v zákaze, ale v zdravej komunikácii s mestami a spoločenskej zodpovednosti voči obyvateľom miest, v ktorých sa herne nachádzajú.

„Preto sme založili občianske združenie Rozvíjame naše mestá, ktoré pôsobí v mestách, vyslovene zamerané na to, aby mestá, v ktorých sa nachádzajú herne, mohli od tých herní niečo naviac získať späť. Napríklad v Poprade sme postavili dve detské ihriská v hodnote 200 000 eur, pomohli sme aj Prešovu a neziskovej organizácii, ktorá sa stará o závislých ľudí. Týmto štýlom by sme chceli v každom meste komunikovať – máte nás tu a môžeme byť pre vás prospešní," uzatvára Lukáčová.

Riaditeľka sanatória Jana Žemličková na záver dodáva, že by sme mali byť trhu otvorení a nesnažiť sa ho umelo regulovať. „Vtedy máme šancu byť naozaj šťastní, lebo to urobíme z vlastného rozhodnutia. A to považujem za najťažšie – vedieť sa v živote dobre rozhodnúť.“

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: AZAH