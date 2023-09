Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Lukáš Mužla Kaliňák: Heger a Naď idú SPASIŤ regióny, ktoré SPUSTOŠILI! Majú riešenie ako cez KOPIRÁK Hlasu! Mimoparlamentná strana Demokrati navrhuje zmenu riadenia krajiny cez tzv. štrukturálnu reformu regiónov. Na tejto téme nie je nič zlé, avšak zaráža, kto ju v rámci predvolebných tém požaduje. 11. september 2023 ELA Správy Politika

11. september 2023 ELA Správy Politika Kaliňák: Heger a Naď idú SPASIŤ regióny, ktoré SPUSTOŠILI! Majú riešenie ako cez KOPIRÁK Hlasu! Mimoparlamentná strana Demokrati navrhuje zmenu riadenia krajiny cez tzv. štrukturálnu reformu regiónov. Na tejto téme nie je nič zlé, avšak zaráža, kto ju v rámci predvolebných tém požaduje.

Strany Demokrati a Jablko v rámci štrukturálnej reformy regiónov navrhujú decentralizovať niektoré kompetencie štátu na regióny a zvýšiť objem financií zároveň s presunutím viac eurofondov do réžie regiónov. Demokrati a Jablko o tom informovali s tým, že odborníci hovoria o štruktúrovanej reforme regiónov ako o matke všetkých reforiem.

Zmena financovania regiónov

„Navrhujeme prehodnotiť kompetencie štátu a značnú časť presunúť na regióny, a to vrátane určovania výšky dane z príjmu fyzických osôb a do úvahy prichádza aj časť daní z príjmu právnických osôb. Spolu s kompetenciami musia prejsť na regióny aj peniaze. Eurofondy priamo určené na rozvoj regiónov musia byť v réžii regiónov. Regióny najlepšie vedia, ako ich využiť, nie úradníci na ministerstvách,“ skonštatovala líderka mimoparlamentnej strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová. Predstavitelia Jablka kandidujú na listine Demokratov.

Pripomenula tiež, že podľa OECD je Slovensko krajina s najväčšími regionálnymi rozdielmi.

Demokrati navrhujú zmenu financovania tak, aby regióny mali podiel na daňovom mixe. „To znamená, že by mali podiel aj na dani z príjmu právnických osôb a podľa dohody aj na ďalších daniach. A po druhé, mali by možnosť sami si určovať sadzby daní fyzických a právnických osôb vo svojom regióne. Tak by mohli získať konkurenčnú výhodu pri lákaní investorov,“ priblížil kandidát strany Jozef Mihál.

Nestrašte homosexuálmi, riešte regióny

Viaceré strany a hnutia považujú samosprávy za relevantných partnerov pri tvorbe regionálnej i samosprávnej politiky. Vnímajú tiež ich dôležitosť v rámci pripravovanej reformy verejnej správy, nebránia sa diskusii o posilnení ich kompetencií.

„Vyzývame ostatné politické strany, aby prestali hrať Ficovu hru na strašenie migrantmi, prevratmi vo svojich hlavách, či homosexuálmi, aby prestali klamať ľudí sľubmi o nových príspevkoch k príplatkom, pretože náš rozpočet vyschol a všetci to vieme," vyhlásil na tlačovke podpredseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že dnes nie je otázkou, či reformu zrealizujú, ale kedy ju zrealizujú.

„Naša odpoveď je hneď. Lebo len tu a teraz máme k dispozícii 20 miliárd eur, najväčší balík peňazí, aký sme kedy na Slovensku videli," uzavrel Naď.

Stratili pamäť?

Samotná tlačovka a slová Jaroslava Naďa zdvihli zo stoličky experta na samosprávy, niekdajšieho hovorcu a ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka, ktorý sa dlhé roky venuje problematike našich regiónov. Aktuálne je na osmičkou kandidátke v strane Petra Pellegriniho.

Keďže Kaliňák bol v čase vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa na druhej strane brehu, čiže obhajoval problémy samospráv, po dnešnej tlačovke neskrýval rozhorčenie a údiv.

„Najviac je zarážajúce, že Jaroslav Naď nemá kožu na tvári. Vkuse kopal do samospráv, ktoré teraz pred voľbami objavil. Nie je to tak dávno, čo chcel zatvárať starostov a primátorov (opatrenia počas covidu paralyzovali chod samospráv a spôsobili im finančné straty pozn. red.), a vláda na čele s Matovičom a Hegerom im vkuse hádzala rozbušky pod nohy,“ povedal pre Dnes24.sk Kaliňák.

„A ešte sú aj strana plagiátorov, lebo teraz skloňujú to, čo HLAS dlhodobo navrhuje. A tvária sa ako originál,“ neodpustil si v statuse Kaliňák.

Protesty počas ich vlády

Heger a Naď by mali mať minimálne v pamäti protesty zástupcov samospráv pred Úradom vlády SR, v ktorom sedeli. A nie je to tak dávno, bolo to presne 8. septembra 2022. Pod ich oknami stáli zúfalí zástupcovia miest a obcí, keďže samosprávy v tom čase pomaly nemali čím svietiť, keďže boli finančne zruinované po covide. Vláda na čele s OĽANO im na plecia hodila testovanie a neskôr utečencov z Ukrajiny.

Predseda samosprávneho združenia Branislav Tréger vtedy Hegerovi ako predsedovi vlády vytkol, že ak rád hovorí o spojení exekutívy a samospráv ako dvoch pľúcnych komôr, zabezpečujúcich dýchanie štátu, musí byť jasné, že samosprávna časť je vážne ohrozená. „V poslednom období dostala také rany, že je ako po silnom covide,“ skonštatoval na adresu vlády.

Prístup štátu k samosprávam vlani Tréger kritizoval aj v príhovore na začiatku 33. snemu ZMOS-u.

